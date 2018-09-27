酒駕10年撞死3365人！學童揮灑畫筆探未來

2018年09月27日 04:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

宣導酒駕，大小朋友齊努力！警政署統計，96~105年共10年的時間內，因酒駕而死亡的人有3365人，平均一年因為酒駕而死的有300人、受傷的人有1萬人。我們都知道開車不喝酒，然很多人卻以身試法，造成自己與他人不幸。

酒駕零容忍成為普世價值，台灣帝亞吉歐(Diageo) 自2014年起與交通部道路交通安全督導委員會(下稱道安委員會)攜手推動「酒前酒後不開車」10年教育計畫，每年透過海報、插畫、繪本等多樣形式的交通安全創意競賽，進入校園與師生學子溝通「酒前酒後不開車」的正確觀念。

【故事創作組 特優】彰化縣洛津國小-六年級-趙○恩。（主辦單位提供）

主辦單位在2018年持續攜手道安委員會，以宣導『酒駕零容忍酒前酒後不開車』為主題，制定全國第一款交通安全桌遊，同時舉辦系列桌遊故事創作/著色競賽，結合親子觀念教育和寓教於樂的創意互動機制，讓大人小孩透過故事接龍、創意著色時間，溝通酒前酒後不開車、不違規穿越道路、不闖紅燈等六大重點交通安全守則。

交通部王國材政務次長及台灣帝亞吉歐王孝倫總經理率領貴賓及所有學童共同呼籲『零酒駕零容忍 實現幸福大未來』。（主辦單位提供）

桌遊故事創作/著色競賽於26日在交通部進行頒獎典禮，邀請獲選特優獎的小朋友們出席授獎！由交通部 王國材政務次長與台灣帝亞吉歐 王孝倫總經理代表擔任頒獎貴賓，鼓勵獲獎學童持續揮灑創意，以趣味、生活化的方式，擔綱交通安全小尖兵，接力推廣正確的交通安全觀念。協辦單位國語日報 張永瑋副總經理與本屆競賽評審代表伍薰也出席頒獎典禮，分享本屆競賽評選概況。

本屆競賽結合需要想像創造力和邏輯思考推理的桌遊卡故事接龍出發，比以往繪畫故事結局更具挑戰性、需要更多親子互動溝通，仍吸引超過1萬5千名(低年級『著色創意』組3,109件、高年級『故事創作』組12,069件，共15,178件參賽作品)的學童踴躍投件參加。

顯見有許多家長重視孩子的觀念教育，從潛移默化的生活情境中導入交通安全觀念，也讓父母在和孩童共同創作的過程中，了解小朋友的想法，進而提醒大人自我實踐酒前酒後不開車的身教；同時也讓孩童透過父母的解說和引導，加深安全交通行為的觀念教育，許諾孩童一個更加美好的零酒駕安全交通環境。

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(中時電子報)