台淹水不斷！河川局活動恐影響治水？水利署怎麼說

2018年09月27日 04:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化、氣候異常，今年夏天，台灣因為颱風、豪雨導致各地多處傳出淹水，其中823中南部淹水讓人餘悸猶存，造成農業、畜牧業災損逾億元！有媒體報導，載河川局撥款辦活動恐影響治水。對此，水利署回應說明：「疏濬公益支出非治水預算，用於改善環境減少地方衝擊」。

1. 河川疏濬是治水工作的重要一環，但是土石採取及運輸過程中，很容易造成塵土飛揚、道路損壞，甚至影響居民交通安全，往往被地方視嫌惡措施。為減少地方環境衝擊並宣導愛水護水觀念，水利署依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」以砂石淨收益一定比例編列公益支出，兼顧治水與社區生活品質。公益支出經費與治水經費各自獨立編列，完全不同。

2.水資源作業基金公益支出運用項目以前點所列範圍內之水資源教育、愛護河川宣導、社區福利、排水、社區道路與生活環境改善、急難救助及其他公益活動之項目為限，經費以砂石淨收益45%為限且不得超過收入25%。107年分配給屏東縣約9,000萬元，對偏鄉生活改善頗有助益。其中使用於水資源教育及愛護河川宣導部分，僅佔20%，直轄市、縣市政府、鄉(鎮、市、區)公所申請補助後，河川局均以嚴謹態度審查，以杜絕浪費情事。

(中時電子報)