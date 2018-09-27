台灣教育排名全球第19名！未來人才如何培養？

2018年09月27日 04:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新課綱啟動，面對數位化，AI恐搶走大多數人飯碗，未來人才如何培養？來自兩岸三地的教育界領袖，一致同意在手機、網路普及的時代，要以客製化、個性化學習的新模式，為孩子創造全新的學習體驗。許多近年來崛起的體制外新勢力，現在正努力做的，就是教育現場改變成為「以學習者為中心」，讓每一個孩子都有機會看見未來。另根據2017一份「全球教育未來指數」的調查指出，台灣全球排名只在第19位。

來自兩岸三地的教育領袖共同討論對2030的教育想像，以及如何打造改變世界的人才。（主辦單位提供）

親子天下舉辦2018教育創新國際年會，邀集來自兩岸三地的教育界領袖對談。論壇由學思達教學法開創者張輝誠主持，包括香港一丹獎基金會項目總監胡德欣、來自北京的洋蔥數學創辦人楊臨風，香港教育城行政總監鄭弼亮等人蒞臨現場，北京探月學院創辦人王熙喬則從北京跨海連線演講。

被問到和台灣教育界交流的感想時，胡德欣對台灣的民主、自由風氣印象深刻，認為政府與民間力量充分合作，可以帶來更大的改變和可能。

張輝誠則打趣引用數據指出，教育第一線工作者都需要、也肯定教育部長，但是台灣10年來教育部長換人超過10位，希望部長能做久一點。他也表示，台灣有機會能成為撼動、改變亞洲填鴨教育的起點。

三名來賓與談時，張輝誠提問，若選3項孩子面對未來需要具備的核心能力，會是什麼？香港教育城行政總監鄭弼亮特別強調社會公民的意識和責任。楊臨風認為，具備快速理解能力、創造力和「認知世界不是只有單一面」的能力很重要；胡德欣則認為，在紛亂的世界中，「分析能力」和不怕失敗的「創業家精神」必須具備。

此外，胡德欣也發佈去年一丹獎基金會所做 「全球教育未來指數」的調查結果。它是全球第一個考察 35個經濟體，對「教育投入度」而非「輸出結果」的專業指數，是委託經濟學人智庫（EIU）制定，目的在評估教育體系的效能。台灣在科學、技術、工程和數學 （STEM）科目的教學表現不俗，但2017全球排名只在第19位。台灣最強的指標是，整齊一致的教師水準；較弱的教育指標，則是學生相對缺乏在課堂外進行協作的機會。

(中時電子報)

丹獎全球教育指數台灣及亞洲鄰近國家比較。（主辦單位提供）