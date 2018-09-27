9月27日三大報頭條要聞

2018年09月27日 05:18 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●蔡政府接連爆發促轉會張天欽事件及外交體系政治任命太多等爭議，前副總統呂秀蓮昨天痛批蔡英文總統用人不當，這兩年增加政務官職務，「太多官派造成太多的紛爭」，弄得國家亂七八糟，呼籲限制政務官以保障行政中立，並警告民進黨「如果再繼續囂張傲慢下去，這是自毀前途」。

●子宮頸癌嚴重威脅台灣女性健康，部落客御姊愛、女模陳韋利都曾經罹患子宮頸癌癌前病變影響受孕，而預防子宮頸癌的九價人類乳突病毒疫苗（HPV）已缺貨近1年，讓婦產科醫學會相當緊張，不少診所預約接種疫苗名單已累積上百人，有醫師近日接到藥廠通知，10月起將恢復供貨，但費用將調漲，每針價格預計從4800一口氣漲到5500元，平均漲1到2成。

●「韓國瑜是白海豚2.0？」高雄市長選戰至今，綠營輪番炮轟國民黨造假，最近則追打韓國瑜主張旗津設賭場，是台版「賭場祖師爺」，陳其邁競選團隊發言人26日又開直播列舉韓國瑜過去對賭場政策相關發言，諷刺他「遇到質疑就轉彎」。

●前總統陳水扁之子、高雄市議員參選人陳致中被媒體踢爆，9月15日白天在選區喊選情告急，晚間卻直奔台北某私人招待所，還有2名紅牌辣妹迎接，他26日澄清，當晚是應金門縣環保局長蔡其雍邀請，找老朋友聊天還人情債，事前不知道是私人招待所，爸爸陳水扁知道後，狂罵了他一頓。

◎旺報

●近期大陸財經界對於「國進民退」的說法甚囂塵上，更有專家直指目前大陸「民營經濟發展陷入了改革開放40年以來前所未有的困境」。一篇題為《在自己祖先的土地上流浪》文章最近在朋友圈中流傳，文章中抨擊中國經濟出現「國進民退」現象，國企與民企所獲待遇有如天淵之別，不少民企因此深陷危機。

●針對民進黨政府祭出狠招，對「曾任」大陸黨政軍公職者可直接拒絕入境的舉措，大陸涉台學者直言，民進黨當局是要釜底抽薪，想要透過寒蟬效應斷絕兩岸交流。但如此從官方到民間全方位式的封殺做法，不只給緊張的兩岸關係火上加油，更是自我孤立，只會害苦台灣民眾。

●1898年6月11日清朝光緒皇帝推動戊戌變法，頒布《定國是詔》，盼讓中國走向君主立憲，卻在慈禧太后阻撓、發動戊戌政變下，最終光緒皇帝遭囚、戊戌六君子被殺，103天變法宣告失敗。120年過去了，有分析指，當年變法雖未成，但成為了一場思想解放運動，積極討論民主；但中國政治體系中有賢能選拔的傳統，或是為西方民主制度的補充，未必能全數「照搬照抄」。

●移民署預告修正《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，包括醫美健檢停留時間由6個月縮至3個月，「現任」大陸地區黨政軍職務者，擴大到「曾任」者得限制其入台，遭外界質疑審查趨嚴。移民署昨表示，此次修正兼顧雙方交流常態化，以及人流安全、人道關懷等考量，條文有限縮，也有放寬。

◎工商時報

●根據市調機構IC Insights統計，今年中國大陸純晶圓代工市場預計成長51％、約達112億美元，成為全球第二大純晶圓代工市場。台積電上半年受惠於比特大陸、海思等大陸地區強勁訂單加持，第二季大陸營收占比「首度」超過2成、達23％，雖然下半年因加密貨幣相關晶片需求降溫，但預估台積電今年來自大陸營收仍會較去年大幅成長79％、達67億美元，全年營收占比亦將高達19％。

●基於美中貿易戰恐衝擊倚重出口甚重的開發中亞洲經濟體，亞洲開發銀行（ADB）將開發中亞洲國家明年的經濟成長率下修至5.8％，此為2001年以來最慢成長步伐。

●中美貿易戰火正熾，中國大陸再次調降大部分貿易夥伴的進口關稅，助消費者降低負擔成本。大陸國務院昨（26）日決定，11月1日起調降1,585個稅目的進口關稅稅率，商品涵蓋機電設備、紡織品建材等。

●繼A股納入MSCI之後，富時羅素預計在今（27）日上午宣布是否將大陸A股納入其指數體系。市場人士認為，此次富時羅素納入A股的機率甚大，若A股被納入「富時」，長期看可望為A股市場引進5,000億美元資金。

(中時電子報)