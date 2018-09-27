北北基大雨特報！18縣市防強風！潭美颱風週末起貫穿日本

中颱潭美目前路徑朝北，對台影響較小，預估此颱風周末起貫穿日本。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
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秋意漸濃，外出帶把傘！今（27日）台灣北部、東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，氣象局今早針對北北基發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上颱風特報。中颱潭美目前路徑朝北，對台影響較小，預估此颱風周末起貫穿日本，有意前往日本的民眾請注意。此外，今天中南部空氣品質不佳，外出最好攜帶口罩。

氣象局今（27日）早針對北北基發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上颱風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日受東北風影響，台灣北部、東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日不下雨時仍悶熱，北部高溫29度、中南部高溫33度、東部高溫31度。紫外線指數偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

明日第24號潭美颱風或其外圍環流影響，台灣北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，其他各沿海（含澎湖、金門、馬祖）亦有較大風浪，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日雲嘉南空品區受揚塵影響，高屏空品區受臭氧累積影響為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，北部、竹苗、中部空品區、澎湖及馬祖為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（27日）不下雨時仍悶熱，北部高溫29度、中南部高溫33度、東部高溫31度。（圖取自氣象局網頁）
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