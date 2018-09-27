與國際接軌！「台灣青年文化園丁隊」補助計畫徵件

2018年09月27日 05:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣人才與國際揭軌，青年拓展夢想看世界！為推動新南向文化政策，鼓勵青年藝文人才從事國際文化交流事務，文化部今26日於東華大學辦理「台灣青年文化園丁隊」補助計畫說明會，並邀請受補助團隊「世新大學原住民族文化傳播暨發展中心」及「國立政治大學民族學系」出席，分享經驗，吸引有興趣學生熱烈參與，場面熱絡。

文化部自105年起推辦「台灣青年文化園丁隊」補助計畫，截至今(107)年計補助15組團隊、109名青年南赴緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、寮國等國從事藝文交流。為優化原有計畫，擴大徵件範圍，廣納具潛力之青年人才投件，規劃於今年受理申請期間（9月中旬至11月下旬），同步辦理北、中、南、東多場巡迴宣傳說明會，積極於全國各地進行徵件推廣。

說明會活動由東華大學原住民族國際事務中心謝若蘭主任開場，與現場來賓分享「南島」文化交流與「青年園丁」補助計畫的連結，以及該中心對於「新南向」文化交流的規劃與期許。

世新大學團隊與菲律賓科地埃拉地區原住民族組織交流，藉由組織串連與國際參與，連結台、菲兩地在原鄉與都會區原住民青年的組織培力與社區營造經驗。政治大學團隊所辦理「菲律賓原住民社區發展移地研究」計畫則透過實地走訪菲律賓呂宋島3個具不同發展脈絡的社區，計畫團隊運用民族學、考古學、地理學及生態學等研究方法，同時增進國內原住民族權利發展的能量。

文化部「台灣青年文化園丁隊」補助計畫徵件截止報名日期為107年11月20日，各場說明會也將陸續於國立政治大學、台中東協廣場及國立台南藝術大學展開，鼓勵有志國際交流的團隊投件，促進台灣與「新南向」國家間的文化交流。

(中時電子報)