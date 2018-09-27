MLB》2局下大亂流痛失5分 陳偉殷又無緣第60勝

馬林魚隊投手陳偉殷27日單局痛失5分，無緣生涯第60勝。（路透）

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中時電子報
/綜合報導

馬林魚隊投手陳偉殷27日面對國民隊先發登板，2局下陳偉殷與隊友的守備均遭遇亂流，單局痛失5分，且隊友打線又熄火，4局結束，陳偉殷就在球隊0比5落後時黯然退場。

1局下陳偉殷雖讓首位打者羅布斯(Victor Robles)敲安上壘，但他隨後讓特納（Trea Turner）、哈波（Bryce Harper）擊出飛球出局，羅布斯雖盜上二壘，但陳偉殷隨即再抓下第3個出局數，沒讓國民攻下分數。

不過下一局陳偉殷就遭遇大亂流，首位打者索托（Juan Soto）擊出安打後，他又四壞保送齊瑪曼(Ryan Zimmerman)，接下來再被擊出2支安打，國民隊先馳得點2比0領先。

陳偉殷的惡夢還沒結束，下一棒麥克高恩（Kyle McGowin ）觸擊出投手正面滾地球，他接到球後傳給捕手華力克（Chad Wallach），華力克傳往三壘欲夾殺跑者，沒想到卻出現暴投，國民隊再下一城，下一棒羅布斯(Victor Robles)又揮出安打，國民隊將領先擴大至5比0。

3局下國民隊1出局後又攻佔三壘，不過陳偉殷隨後穩住陣腳解決2出局數，沒讓落後繼續擴大。陳偉殷結束4局投球就退場，用了72顆球被擊出7支安打，投出3次四壞保送與1次三振，失5分包含4分責失分，自責分率來到4.79，帶著敗投資格退場。

此役馬林魚隊打線遭到國民隊先發投手麥高文(Dustin McGowan)的壓制，前4局僅擊出1支安打，雖獲得3次四壞保送，但也遭到三振4次，比賽前半段均無緣得分。麥高文以68球完成4局投球後退場，自責分率只有2.70。

(中時電子報)

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