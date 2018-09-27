福壽山開放採蘋果 梨山賓館推住房優惠

2018年09月27日 07:51 中時 陳淑娥

福壽山農場今年首度開放民眾採蘋果，梨山賓館也祭出採蘋果住房專案。（陳淑娥翻攝）

福壽山蘋果紅了！目前正值梨山蘋果盛產季節，福壽山農場今年別開生面，首度開放民眾採蘋果，每人低消300元；而梨山賓館也推出採蘋果專案，入住一泊一食兩人只要3180元，還可免費暢遊福壽山農場，遊客快把握10月上梨山，享受難得的優惠。

福壽山農場蘋果種類繁多，有全台僅有的一棵蘋果王，上結有40多種品種的蘋果外，整個福壽山農場到處可見蘋果樹，走在園區內還有陣陣的蘋果香隨著涼風襲來，讓福壽山成為全台最熱門的農場之一。

福壽山農場表示，每年10月開始就是梨山的旺季，隨處可見一大片的蘋果園，往年福壽山農場以認養的方式讓民眾採收蘋果，今年第一次對外開放，首先登場開放民眾摘取的是金冠與北斗二品種的蘋果，開放時間是平日（周一至周五）上午8:30至10:30及下午14:00至16:00兩時段，每人低消300元，蘋果以時價秤重，一人一個提袋秤重付款。

梨山賓館副總林閔政指出，10月下半旬開始高山上的楓紅和蜜蘋果盛產，每年吸引數千人上山追楓紅、買蘋果，這次搭配福壽山農場的採蘋果活動，梨山賓館特地推出10份平日(周一至周四），入住梨山賓館2天1夜雙人房一泊一食專案享3180元優惠價，再贈送福壽山農場門票2張。

好康不僅如此，還有3天2夜雙人房7500元專案，贈送武陵農場和福壽山農場門票，每日前5名訂房採蘋果專案民眾，並加碼免費升等豪華房，讓民眾上山有更多選擇，有興趣參加採蘋果專案請洽04-22653939 訂房組。

(中時 )