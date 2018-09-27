新北》蘇貞昌直播嗆政見畫大的 侯友宜：他開心就好

侯友宜今天清晨5時45分前往蘆洲大台北蔬果市場掃街拜票。（譚宇哲攝）

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侯友宜花了一個半小時徒步在市場與攤商和民眾一一握手寒暄，展現十足誠意。（譚宇哲攝）
侯友宜與攤商握手寒暄。（譚宇哲攝）

年底選舉剩不到2個月，新北市長選戰煙硝味依舊濃厚，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨日上網路媒體直播節目時，大嗆對手侯友宜政見都是畫大的。侯友宜今表示，他開心就好，自己已習慣，會認真打拚做自己的事，用正向力量來選舉。

侯友宜今天清晨5時45分前往蘆洲大台北蔬果市場掃街拜票，新北市議員蔡明堂、新北市議員參選人黃桂蘭、王威元也全程陪同，侯友宜花了一個半小時徒步在市場與攤商和民眾一一握手寒暄，展現十足誠意。

侯友宜表示，老舊市場的整建和維護一定要做，尤其環境、交通跟衛生是必須要去用心改善，今天來的市場，機車比較多，動線比較複雜，會跟管理委員會一起來思考，重新做一個更有效率更清楚的動線規畫，讓市場看起來更乾淨明亮。

媒體詢問侯友宜，蘇貞昌上直播節目時說民進黨沒有把他當作英雄，說他的政見也都是畫大的，侯友宜笑說，選舉以來蘇貞昌常虧一虧、酸一酸自己，他開心就好，自己也習慣，會認真打拚做自己的事，用正向力量來選舉，不要常來說這些口水，用一步一腳印，讓市民支持。

媒體提到國民黨員顏群晃脫黨參選新北市議員，是否要求對方撤掉過去掛出的合照廣告看板，侯友宜尷尬表示：「我沒有意見」。

(中時 )

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