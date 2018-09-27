川安會啟動雙邊貿易談判 美允暫不實行懲罰高關稅

日本首相安倍晉三（圖左）今日再次訪問美國，與總統川普（圖右）進行雙邊貿易新一輪談判。（圖/美聯社）

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美國總統川普與日本首相安倍晉三27日(台灣時間)在紐約舉行美日高峰會談，會後擬定了共同聲明，為了達成締結《美日物品貿易協定》的目標，雙方同意開始兩國間有關農產品等關稅問題的談判，川普允諾在談判期間內，美國暫不發動懲罰性高關稅措施。

共同聲明中指出，「雙方再度確認，已下決心讓美日之間的貿易、投資更進一步擴大，實現全球經濟自由、公正且開放的發展」、「美日兩國將基於信賴關係展開談判，在談判期間不能有違反共同聲明精神的行動」。

雙方同意展開兩國間包括農產品等關稅問題在內的貿易談判，經由美日兩國國內所需要的調整之後，再締結《美日物品貿易協定》，在談判期間，美國不會採取調高日本進口汽車等關稅的懲罰性高關稅措施。

針對農林水產品，日本將根據過去的經濟合作協定的內容，做出最大限度的讓步。日方的想法是，談判中將不會調低關稅至低於過去締結的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的水準。

共同聲明中還同意，在締結《美日物品貿易協定》後，將進行其他的貿易、投資等事項之談判。針對中國侵害智慧財產權以及優遇本國產業政策等不公正貿易行為，美日兩國同意將聯手因應。

針對北韓問題，雙方確認了，仍將完全履行聯合國安理會的決議，繼續美日、美日韓3國緊密合作，合作解決綁架問題。

(中時 )

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