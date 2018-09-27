北市酒店「斧頭幫」出沒？酒店妹嚇到竄逃

2018年09月27日 08:06 中時 胡欣男

疑似砍傷人的斧頭遭查扣。（胡欣男翻攝）

酒店小姐被店裡的酒客鬥毆衝突，嚇得花容失色，由幹部陪同趕緊離開現場。（胡欣男翻攝）

傳說中的「斧頭幫」現身？台北市南京東路三段一間地下室的禮服酒店，今凌晨約4時發生酒客鬥毆打群架事件，兩派酒客疑因口角衝突，一方撂來多名人馬助陣，20多人在店裡鬥毆滋事，其中有人拿出約30公分長的斧頭，砍傷27歲陳姓男子，送醫並無生命危險。警方獲報到場，先逮捕8人，並鎖定其餘滋事對象，陸續傳喚到案，依傷害、毀損等罪嫌偵辦中。

警方初步調查，楊姓男子等3人今天凌晨到該酒店消費，3時許要離開時，和另一方邱姓男子等5名酒客口角衝突，雙方在大廳嗆聲，楊這方竟迅速撂來20多名黑衣人助陣，其中有人持斧頭等刀械，雙方在大廳打起群架，連店家也無端遭砸毀損；混亂中有名陳姓男子被砍傷，所幸並無大礙。

轄區中山分局獲報，警網趕抵時，趁滋事眾人一哄而散之際，逮捕8名涉嫌滋事者。初步了解，他們供稱是酒客間的衝突，但為何在大廳動手，衝突原因為何，甚至波及店家設備遭毀損，都有待警方調查釐清。

事發時，因酒店已接近打烊，許多下檯準備回家的酒店小姐，也被這波衝突嚇得花容失色，趕忙在幹部、酒店經紀的陪同下離開。

據了解，該酒店主要客群為商務客，較少黑道兄弟，以往鮮少發生鬥毆治安事件案，今凌晨卻因酒客衝突，聚集20多人打群架，甚至持斧頭砸店傷人，滋事酒客是否有幫派背景，警方也會深入了解。

(中時 )