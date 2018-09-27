高雄》點出關鍵原因！鄭麗文：韓國瑜10月可追平陳其邁

高雄市長一役，民進黨參選人陳其邁(左)和國民黨參選人韓國瑜(右)民調接近。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年底選舉剩不到2個月，由於民進黨中央執政不佳，外界關注國民黨這次是否能贏回更多縣市首長。國民黨副秘書長、前行政院發言人鄭麗文指出，六都部分，除了新北能穩住，台中和高雄是五五波。她預估國民黨高雄市長參選人韓國瑜十月就會追平民進黨派出的參選人陳其邁，並點出關鍵原因。

隨著選舉腳步近，很多民調紛紛出爐，其中最刺激的莫過於高雄市長選舉。據最新民調顯示，韓國瑜與陳其邁的差距僅剩2%，一開始不被看好的韓國瑜急起直追，有機會能翻盤，讓高雄綠地變藍天。

據中評社報導，鄭麗文談及國民黨22縣市長選情，她說黨主席吳敦義日前說目標是拿下10個縣市，應該是目前預估最好的成績。而六都中除了新北市穩定外，台中、高雄最有機會。鄭說台中盧秀燕在民調上微幅領先林佳龍，但因為對方有龐大行政資源，所以比較保守當成是五五波，而高雄韓國瑜部分，民調幾乎追平對手陳其邁。

鄭麗文認為從多方民調可看出韓和陳輸贏在十萬票內，恐僅剩五萬票差距。離選舉還有兩個月，鄭認為韓國瑜跟陳其邁的黃金交叉很快會出現，預估十月份就會打平，韓會追上陳在誤差範圍內。

對於民調能追上，鄭麗文說主因是高雄被民進黨長期執政，民眾厭煩，且這次淹水，也讓民進黨執政謊言破功。鄭說大環境極有利於韓國瑜，加上陳其邁家族是負面因素，民進黨長期執政的失敗和包袱以及韓國瑜個人魅力。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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