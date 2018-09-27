GG惹！烤肉趴備毒助興 他在警局度過中秋節

2018年09月27日 08:34 中時 馮惠宜

楊男違停遭警注意，果然在其車上發現一大袋毒品。（馮惠宜翻攝）

警方在其車上找到重186.12公克K他命毒品及K盤等物。（馮惠宜翻攝）

台中30歲楊姓男子中秋節與友人相約舉行烤肉趴，因車輛違停遭特勤中隊巡邏員警攔停盤查，車門一打開就散發出濃濃的K他命味道，引起警方的注意，果不其然駕駛在包包內藏了大量K他命毒品，原來是準備晚上烤肉趴助興用，這下烤肉不成只能在警局過中秋節。

台中市政府警察局保安警察大隊特勤中隊3名員警，9月24日15時50分巡邏行經台中市西屯區福星路，發現一輛白色轎車違規停車且駕駛形跡可疑，於是趨前盤查，駕駛楊男，員警直覺有異，楊男向警方稱在等朋友準備晚上去烤肉，警方請楊男下車出示證件，一打開車門就聞到濃濃的K他命味道，眼尖的警方發現楊男右側口袋鼓鼓的，問是否為違禁品？楊男見事跡敗露便掏出1罐K他命毒品，隨後警方又在楊男的包包內查獲重186.12公克K他命毒品及K盤等物，楊男見狀低頭不語。

警方詢問時楊男稱適逢中秋節，晚上想開個烤肉趴應景一下，坦承警方查獲的毒品是準備晚上要助興用的，沒想到中秋節連假，警察不但沒放假還很認真，等不到朋友，先等到警察，這次的中秋夜就只能在警局度過了，全案將楊男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時 )