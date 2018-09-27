NBA》爭搶巴特勒大戰 熱火突圍殺出占優

2018年09月27日 08:30 中時電子報 黃及人

據傳至少吸引快要20隊爭搶的灰狼明星後衛吉米巴特勒，27日除了傳出把熱火列為最想跳槽對象，《ESPN》資深記者沃納洛斯基也強調，目前熱火成為最積極跟灰狼談判交易巴特勒的球隊，問題是灰狼開出的條件太過嚴苛了！

原本吉米巴特勒列出尼克、籃網與快艇等隊，作為比較想要跳槽的目標球隊，沒想到不僅尼克毫無動作，快艇與籃網更連灰狼都沒真正接觸過，或許顯示巴特勒「有行無市」，也讓目前變成熱火突圍殺出，反而變成最可能搶到他的隊伍。

可是灰狼高層要求的交易籌碼過高，甚至被評估為太不合理，導致目前吉米巴特勒的交易再次陷入僵局，雖然太陽一度傳出有意加入這筆交易，讓2隊交易變成3方交易，可惜仍因灰狼的條件太高，3隊遲遲無法達成任何共識。

畢竟太陽相當渴望能有1名先發級控衛加盟，藉以搭配今年狀元艾頓、阿里查、萊恩安德生與戴文布克等好手，所以想藉3方交易搶到灰狼傑夫提格或熱火卓拉吉奇，不過目前看來太陽很難如願，就看熱火是否願意提出更優渥籌碼。

有趣的是，吉米巴特勒曾在2013年，遭到熱火在季後賽淘汰出局後放過話，自己怎麼也無法想像加盟熱火這種球隊，如今相隔5年之後，巴特勒不僅改口，還把熱火列為最想跳槽球隊，無疑是在狠狠打自己的臉吧！

(中時電子報)