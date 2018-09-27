貿易緊張升高 美B-52轟炸機飛越東海南海

2018年09月27日 08:36 中時電子報 楊幼蘭

美國B-52轟炸機

就在美中因貿易關稅緊張升高之際，五角大廈官員26日說，美國B-52轟炸機飛越了南海與東海。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）說，B-52周二晚參與了東海例行聯合軍事行動。他並指出，本周稍早B-52也飛越了南海國際空域。

美國防長馬提斯（James Mattis）表示，他並不擔心美國的飛越行動會升高與北京的緊張。「要是在20年前，他們還沒將那些島礁軍事化，」他說，「那不過就是一架轟炸機在飛往狄耶戈加西亞（Diego Garcia）途中罷了」。而他口中的狄耶戈加西亞，指的是美國在印度洋的軍事基地。

而在東海方面，一名五角大廈官員說，當時B-52是由日本戰機護航，而這是美國印太司令部（US Indo-Pacific Command，USINDOPACOM）「轟炸機持續秀存在」（Continuous Bomber Presence，CBP）計畫的一部分。事實上，早自2004年3月起，美方就展開了這項例行任務。

這類飛行雖然常見，但往往令北京不快。今年6月美國B-52轟炸機飛近南海爭議島嶼後，中國大陸外交部說，「中方不會被任何所謂軍艦軍機嚇倒，只會更加堅定地採取一切必要措施，捍衛國家主權安全」。

(中時電子報)