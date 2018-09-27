捲入陳致中夜赴招待所 金門環保局長蔡其雍請辭獲准

捲入陳致中夜赴招待所一事的金門環保局長蔡其雍請辭獲准，並自今天起生效。（李金生攝）

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金門縣長陳福海籲請鄉親持續支持縣府團隊，協力建構幸福金門的願景。（李金生攝）
以環保專業獲陳福海縣長延攬進入縣府團隊的蔡其雍（前右一），日前出席台電在雄獅堡的淨灘活動。（李金生攝）

捲入陳致中夜赴招待所一事的金門縣環保局長蔡其雍，昨（26）日深夜向陳福海縣長請辭獲准。他在寫給金門鄉親的一封信中表示，這件事讓大家擔心了，他首先要感謝鄉親的厚愛與包容，也要站出來，對造成外界對縣長與金門縣府團隊的誤解，致上萬分歉意。

蔡其雍是在昨晚漏夜與陳福海縣長懇談後，決定辭去環保局長一職，並在雙方的共識下立刻獲准。地方政壇評估，他的火速去職，將可對外界有關陳福海「用人」的質疑，以及競選連任的影響，減至最低的程度。但此事仍將成為對手攻擊的把柄之一。

蔡其雍表示，他自從進入縣府後，無不以金門環保問題為己任，也陸續解決垃圾與底渣等環保問題，但有關近日事件，他也自我深刻反省，儘管當日地點並非外傳的聲色場所，但造成風波，他願意扛下責任，未來更會再多方考量審思。

蔡其雍強調，即日起請辭金門縣環保局長一職，所有責任到他為止，「一人之責，不該波及努力為金門造福的長官與團隊」。未來，他也將繼續秉持奉獻公益的心，為金門及鄉親們服務。

陳福海縣長對蔡其雍主動請辭，展現負責任的態度，表示理解和肯定，雖感不捨但仍批准其辭呈，並自今（27）日生效。陳福海並讚許他到職以來，對於協調多縣市處理金門家戶垃圾與底渣的付出以及環保工作上的傑出表現。

但陳福海也指出，身為公務人員本應謹言慎行、自律操守，此事雖屬個人私領域的偶發事件，但因諸多因素，被擴大解讀及檢驗，他對此也深感痛心。

陳福海縣長強調，他用人的一貫標準就是「海納百川、唯才是用」，沒有國王人馬，只有為金門服務的團隊。起用蔡其雍擔任環保局局長，完全是看重他在廢棄物處理以及環保事業的專才。

陳福海表示，現在金門最需要的是福利鄉親的民生建設，而非你死我活的政黨鬥爭，他很了解國民黨候選人勢必會利用此一機會再度將他抹綠、抹黑，但他堅持走「眼裡沒有藍綠，心中只有鄉親」的路，未來在縣政推動上將ㄧ如以往，以金門優先、有利鄉親的核心目標耕耘不懈，也請鄉親們持續支持縣府團隊，協力建構幸福金門的願景。

(中時 )

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