風暴愈演愈烈 第3名女性出面控美準大法官性侵

2018年09月27日 08:53 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，獲得川普（Donald Trump）提名、有望接任美國聯邦最高法院（U.S. Supreme Court）大法官的卡瓦諾（Brett Kavanaugh），雖獲共和黨大力相挺，但其捲入的性侵風暴卻似乎愈演愈烈。繼大學女教授福特（Christine B. Ford）爆料後，今日出現第3名「受害女性」出面，指控卡瓦諾在1980年前後、在某次校園派對中下藥，並對她強暴得逞，這名名為「茱麗·史威尼克」（Julie Swetnick）的女子更表示，自己願意出庭測謊和揭露暴行。

Michael Avenatti Discusses Allegations Against Kavanaugh From Third Woman | The View

茱麗在律師陪同下，公開說出這段不願回憶的痛苦過去，她表示、當時卡瓦諾與其好友馬克（Mark Judge），似乎是在許多派對上觀察和物色「對象」，而她自己、就成為其下手獵物之一。而這份控訴文件，也被寄往參議院聽證會存證；事實上，除了福特和茱麗外，首位爆料的女性、是卡瓦諾在耶魯大學（Yale University）的同窗黛博拉（Deborah Ramirez），聲稱卡瓦諾曾強迫她觸碰其生殖器部位。

支持者聚集國會外，要求川普政府和參院批准卡瓦諾任命案。（圖/路透社）

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 2018年9月26日

但對於川普而言，他始終相信卡瓦諾的「清白」，並和先前指控自己性騷擾或侵害的反應相同，都認為爆料者動機不純或有政治目的。在茱麗的律師、同時也是成人片女星「風暴女」（Stormy Daniels）律師的麥克（Michael Avenatti）在推特爆料後，川普立即回嗆，「他對準大法官做的事情，和之前對待我的方式如出一轍，這個人、不僅是一個低級的律師，而且專門製造錯誤的控訴和官司！」

“False accusations?” Like those crimes your fixer Cohen pled to? You are an habitual liar and complete narcissist who also is a disgrace as a president and an embarrassment to our nation. You are so inept that your “best and brightest” are Cohen and Giuliani. Let’s go. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 2018年9月26日

現年53歲、來自華盛頓特區（Washington, D.C.）的卡瓦諾，出生於一個律師與高中教師的家庭，畢業於名校耶魯大學（Yale University），先後取得歷史學學士和法學博士（Juris Doctor）學位。在進入公部門前，他也曾在多家律師事務所與顧問公司任職。

深陷性侵醜聞風暴內，卡瓦諾能否挺過這關或就此終結其法官生涯？（圖/路透社）

前總統小布希（George W. Bush）2001入主白宮（White House）後，他成為顧問岡薩雷斯（Alberto Gonzales）的助理；後轉為直接聽命於總統和秘書長的助理職務。卡瓦諾於2003年被提名為華府聯邦巡迴上訴法院（D.C. Circuit）法官，但其任命案受困於兩黨國會鬥爭，足足拖延了3年時間，直到2006年、才勉強獲得參議院54票贊成通過任命，擔任該院法官至今。

(中時電子報)