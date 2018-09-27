秋高氣爽出遊趣！採茶、摘筍、梯田種稻好樂活

2018年09月27日 09:03 中時電子報 林宜靜／整理報導

時序入秋，涼爽的風正吹拂，此時正是出遊好時機！新北市政府農業局今年推出「來去農家DO一日」平台，彙整新北市全年度農業體驗相關資訊，不管是採茶、摘筍、梯田種稻、步道健行或漁村遊都頗受好評！中秋節剛過，入秋後萬里蟹、山藥、茭白筍等優質農產將陸續登場，歡迎大小朋友快樂出遊！

石門水梯田農事體驗。（新北市農業局提供）

農業局多年來除持續輔導農產品推廣行銷，如新北健康三寶綠竹筍、甘藷和山藥、八里文旦柚、三芝茭白筍、坪林茶等，今年並精選多條農遊體驗路線，遊程強調在地參與經營，透過在地業者與農家串連，發展新型態觀光產業鏈，農村體驗遊特色在於它更直接參與農民的生活與生計，受環境條件限制大且與土地密不可分，遊程也因此更順應自然，強調人與人、人與自然間的尊重態度與和諧關係。

遊客於平溪實地體驗採筍。（新北市農業局提供）

農業局表示，新北市多樣的地理環境不但孕育出豐富的農漁產品，近年農村社區轉型後的蓬勃發展更引起了民眾對農家、土地及環境保育的興趣，在考量承載力、農忙期、農產季，以及遊客影響等多種因素後，透過妥善的規劃及觀念宣導，農遊活動讓民眾有機會接觸過去比較少對外開放的農村田區，在最低限度干擾下深入體驗農家生活，同時促進農村多元產業永續發展，達到提升農民收益與環境保育的雙贏目標。

遊客於坪林體驗採茶。（新北市農業局提供）

為促進大眾對旅遊業在社經文化價值上的認識，聯合國將每年的9月27日訂定為「世界旅遊日(World Tourism Day)」，並突出其在落實永續發展目標（SDGs）的重要性，透過農業體驗遊能讓參與民眾與農民直接互動，深刻體驗自然及農村生活，建立彼此間良好關係，並有助於推動地產地消，對消費者、當地農家（漁村）都是雙贏。

(中時電子報)