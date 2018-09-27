毒蟲相隔5天又被抓 直呼好倒楣

2018年09月27日 09:11 中時 呂筱蟬

桃園市中壢警分局結合數據分析提高查緝毒品效率，將警用電腦查詢紀錄分析彙整，同時分析涉毒人口習性及出沒時間點，因而製作「涉毒熱點」，中壢派出所27日晚間，在中壢區新興路某旅賓館內實施臨檢查獲黃姓男子持有二級毒品安非他命，該名男子在5天前也在同一地方被同組員警抓，直呼太倒楣，全案依毒品危害防制條例移送桃園地方法院檢察署偵辦。

警方前往轄內涉毒熱點的旅賓館實施臨檢，聽見同層房內有傳出碰撞聲，副所長黃名銓發覺有異，前往該房實施臨檢，經黃男的同意下警方進入屋內，僅發現黃男獨自一人在房內休息，警方詢問黃男是否有攜帶違禁物品，黃男向警方表示無施用毒品，不過卻在該房內床後地板目視可及處發現毒品安非他命結晶體1包(毛重0.40公克)，全案移送法辦。

黃男到案後供稱安非他命是9月3日，在竹北光明一路附近向一名綽號為阿傑男子所購買的，以新台幣1000元購買一小包安非他命。經查黃嫌在被抓前五天，也遭同組員警在相同旅賓館內查獲毒品案，黃嫌起初以為員警不會再次前往相同賓館臨檢，結果天算不如人算，又在同一家旅賓館遭到同組員警查獲，讓黃男深深感嘆真是冤家路窄，以後不敢再到中壢了。

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(中時 )