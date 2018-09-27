NBA》火箭寧願擺3衛先發 也不肯用甜瓜

安森尼的連續先發紀錄恐怕即將中斷了。(美聯社)

友善列印
中時電子報

《ESPN》記者麥克馬洪27日報導，始終強調進攻就是最強防守的火箭總教練丹托尼，目前傾向讓曾獲年度第六人的艾瑞克戈登先發，代表火箭先發將有3名後衛，「甜瓜」安森尼則以第六人身分上場，也讓他連續先發紀錄即將中斷。

在丹托尼的當前考量當中，保羅、哈登、塔克與卡培拉4人確定先發，獨留先發小前鋒位置還在考慮，畢竟安森尼的防守太爛問題仍然無解，所以丹托尼乾脆改讓艾瑞克戈登先發，搭配保羅、哈登成為先發3後衛的進攻為主陣容。

畢竟上季只要保羅、哈登與艾瑞克戈登同時上場，火箭每100回合就可攻下134.7分，比起球隊賽季平均的112.2分還高上許多，安森尼改以替補戈登上場為止，然後讓他擁有無限開火權，增加火箭的板凳火力強度，或許也是不錯主意。

「對我來說，無論先發或替補都不重要，我只想盡力幫忙贏球，不管教練團怎麼決定，我都尊重且服從，」艾瑞克戈登表示，「我們啟用3衛陣容並不意外，你可能在比賽一開始就看到，也可能在比賽尾聲出現這種比較矮小的陣容。」

至於生涯1054場例行賽與72場季後賽全都先發的安森尼怎麼想呢？別忘記他上季在雷霆還曾拒絕替補上陣，「我已做好替補的心理準備，只要能幫球隊奪冠，要我做什麼都可以。」看來他也清楚自己遲早要走上改打替補這一天了。

(中時電子報)

NBA》爭搶巴特勒大戰 熱火突圍殺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。