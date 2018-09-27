NBA》火箭寧願擺3衛先發 也不肯用甜瓜

2018年09月27日 09:17 中時電子報 黃及人

《ESPN》記者麥克馬洪27日報導，始終強調進攻就是最強防守的火箭總教練丹托尼，目前傾向讓曾獲年度第六人的艾瑞克戈登先發，代表火箭先發將有3名後衛，「甜瓜」安森尼則以第六人身分上場，也讓他連續先發紀錄即將中斷。

在丹托尼的當前考量當中，保羅、哈登、塔克與卡培拉4人確定先發，獨留先發小前鋒位置還在考慮，畢竟安森尼的防守太爛問題仍然無解，所以丹托尼乾脆改讓艾瑞克戈登先發，搭配保羅、哈登成為先發3後衛的進攻為主陣容。

畢竟上季只要保羅、哈登與艾瑞克戈登同時上場，火箭每100回合就可攻下134.7分，比起球隊賽季平均的112.2分還高上許多，安森尼改以替補戈登上場為止，然後讓他擁有無限開火權，增加火箭的板凳火力強度，或許也是不錯主意。

「對我來說，無論先發或替補都不重要，我只想盡力幫忙贏球，不管教練團怎麼決定，我都尊重且服從，」艾瑞克戈登表示，「我們啟用3衛陣容並不意外，你可能在比賽一開始就看到，也可能在比賽尾聲出現這種比較矮小的陣容。」

至於生涯1054場例行賽與72場季後賽全都先發的安森尼怎麼想呢？別忘記他上季在雷霆還曾拒絕替補上陣，「我已做好替補的心理準備，只要能幫球隊奪冠，要我做什麼都可以。」看來他也清楚自己遲早要走上改打替補這一天了。

(中時電子報)