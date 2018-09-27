歷經福克蘭等多場戰役 49歲英「海王」直升機退役

2018年09月27日 09:40 中時電子報 李靖棠

據英國樸茨茅斯新聞（Portsmouth News）報導，英國皇家海軍（Royal Navy）今日決定，讓歷經福克蘭群島（Falklands War）等多場戰役、服役至今已近50年的「海王」直升機（Westland Sea King）進行最後一趟任務，並在飛行後正式封存退役。未來接替其任務者，將由暱稱「梅林」（Merlin）的AW101灰背隼直升機（AgustaWestland AW101）擔當。

A final wave & they’re gone! Our Sea King Mk7 helicopters have left @RNASCuldrose for the last time



A sad day, but there’s a bright future ahead - our submarine hunting Merlin Mk2s will soon deliver fighter control & long range surveillance too #Crowsnest #FinalFlight #SeaKing pic.twitter.com/stnQvlmzy3 — RNAS Culdrose (@RNASCuldrose) 2018年9月26日

最後的飛行任務，由三位來自海軍849飛行中隊的飛官負責，駕駛三架「海王」直升機、飛往海軍的岸上基地「蘇丹」（HMS Sultan）存放，另一架則透過路面運輸送往基地。三架直升機飛行途中行經樸茨茅斯市區、波切斯特城堡（Portchester Castle）和其生產地- 威斯蘭工廠（Westland）上空，吸引大批民眾和軍事迷駐足觀賞與拍照。

最後一趟飛行任務、由三架「海王」直升機聯袂擔當。（圖/英國海軍）

Don't forget to look out for the last flight of the military Sea Kings flying over Portsmouth at 1245 today. If you think you're going to miss it, don't worry, we'll be live streaming the flypast on Facebook. #SeaKing #FlyNavy pic.twitter.com/nzas75CiKA — HMNB Portsmouth (@HMNBPortsmouth) 2018年9月26日

事實上，英國海軍麾下的「海王」直升機，正是經美國賽考斯基公司（Sikorsky）授權、在英國設計製造的產物，使用與原廠相同的編號與暱稱，最大差異之一、英國「海王」採用勞斯萊斯（Rolls-Royce）的引擎，而美軍的機型則使用通用版本。擁有反潛能力的「海王」，與英軍經歷了伊拉克、福克蘭、巴爾幹、波斯灣等大小戰役，機組員約2至4人、最大飛行距離為1,230公里，可裝備4枚各式魚雷或反潛艇的深水炸彈（depth charge）。

英國海軍新型「梅林」AW101直升機，降落於美國費茲傑羅號驅逐艦甲板。（圖/美國海軍）

在海上執行任務的NH-90直升機。（圖/NH工業）

英國空軍與海軍麾下的「海王」退役後，將由「梅林」或NH-90型直升機（NH90 helicopters）接替任務，而調整後的空中防禦和反潛系統，則將移動至最新的航空母艦伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）艦上，協助英軍保護和維持其領空、領海安全。

(中時電子報)