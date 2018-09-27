歷經福克蘭等多場戰役 49歲英「海王」直升機退役

進行最後一趟任務、飛抵基地上空的「海王」直升機。（圖/英國海軍）

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中時電子報

據英國樸茨茅斯新聞（Portsmouth News）報導，英國皇家海軍（Royal Navy）今日決定，讓歷經福克蘭群島（Falklands War）等多場戰役、服役至今已近50年的「海王」直升機（Westland Sea King）進行最後一趟任務，並在飛行後正式封存退役。未來接替其任務者，將由暱稱「梅林」（Merlin）的AW101灰背隼直升機（AgustaWestland AW101）擔當。

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最後的飛行任務，由三位來自海軍849飛行中隊的飛官負責，駕駛三架「海王」直升機、飛往海軍的岸上基地「蘇丹」（HMS Sultan）存放，另一架則透過路面運輸送往基地。三架直升機飛行途中行經樸茨茅斯市區、波切斯特城堡（Portchester Castle）和其生產地- 威斯蘭工廠（Westland）上空，吸引大批民眾和軍事迷駐足觀賞與拍照。

最後一趟飛行任務、由三架「海王」直升機聯袂擔當。（圖/英國海軍）

事實上，英國海軍麾下的「海王」直升機，正是經美國賽考斯基公司（Sikorsky）授權、在英國設計製造的產物，使用與原廠相同的編號與暱稱，最大差異之一、英國「海王」採用勞斯萊斯（Rolls-Royce）的引擎，而美軍的機型則使用通用版本。擁有反潛能力的「海王」，與英軍經歷了伊拉克、福克蘭、巴爾幹、波斯灣等大小戰役，機組員約2至4人、最大飛行距離為1,230公里，可裝備4枚各式魚雷或反潛艇的深水炸彈（depth charge）。

英國海軍新型「梅林」AW101直升機，降落於美國費茲傑羅號驅逐艦甲板。（圖/美國海軍）

在海上執行任務的NH-90直升機。（圖/NH工業）

英國空軍與海軍麾下的「海王」退役後，將由「梅林」或NH-90型直升機（NH90 helicopters）接替任務，而調整後的空中防禦和反潛系統，則將移動至最新的航空母艦伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）艦上，協助英軍保護和維持其領空、領海安全。

(中時電子報)

文章來源：Final flight of the Sea King

文章來源：WATCH: Final flight of Royal Navy's Sea King helicopters over Portsmouth and Gosport

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