2萬元現金夾書誤丟 回收老婦原物歸回

2018年09月27日 09:50 中時 呂筱蟬

警方協助吳男將遺失的2萬元尋回。(警方提供)

桃園市大園區一名37歲的吳姓男子，26日下午打掃時，誤將一本夾著2萬元現金的書放在垃圾集中處，被資源回收的老婦收走。吳男發現東西不見後著急地向警方報案，所幸員警利用監視器拍下的老婦身影，詢問附近的資源回收場得知老婦住處，順利找回該書本及現金，讓吳男大讚警察真有效率。

警方表示，吳男是大園區一間租車場的員工，26日下午他在公司清潔載客用的休旅車，因車內需要消毒便將車上物品先用紙箱裝著，放在一旁的垃圾集中處，但整理完卻忘了拿回來，吳男回家後想起自己有一本夾著2萬元現金的書也放在紙箱裡，立刻跑回去找卻沒看到紙箱，心急如焚的吳男只好趕緊向警方報案。

大園警分局大園派出所巡佐李宜霖、警員葉慧君獲報後至現場調閱監視器，發現一名老婦有到該處回收垃圾。員警拍下了老婦的身影並詢問附近的資源回收場有無見過她，沒想到立刻就有人認出來，還熱心的指引員警至老婦的住處。員警見到老婦後向她說明來意，她也馬上將該紙箱找出來物歸原主，吳男清點後確認所有物品及現金都在，才終於鬆了一口氣。

吳男表示，那些錢是他這幾年載客人往返機場時收到的小費，正打算拿去繳交國小女兒的補習費用，遺失的當下本來已不抱太大的希望，沒想到警方竟能迅速地找回來，讓他相當感謝。

(中時 )