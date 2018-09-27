高雄》陳其邁民調被追上 洪耀福一席話酸韓國瑜反遭轟

2018年09月27日 09:51 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調緊咬民進黨參選人陳其邁，民進黨秘書長洪耀福昨被問及此事，他說韓國瑜有如打拳賣膏藥的拳頭師傅，「看起來全部數，出來較量一下，就不行了」。對此，前國民黨立委孫大千則發文砲轟洪耀福。

對於韓國瑜以及陳其邁兩人民調接近，洪耀福昨日指出，拳頭師傅招式漂亮、虎虎生風，但沒有真功夫，叫出來把高雄的事情來談一下，筆畫兩下就會露底。洪說韓國瑜的就像是「土咖（地上）掃」，但陳其邁有很多扎實在地情感及經營，還有對未來發展的看法，「這才是真槍實彈，不是花拳繡腿」。

對此，孫大千在臉書指出，明明是韓國瑜大幅竄升，陳其邁節節敗退，怎會批評韓國瑜是花拳繡腿？若僅是花拳繡腿就可打到陳其邁手忙腳亂，不是要陳其邁去一頭撞死？此外，孫說選戰已進入倒數階段，雙方早就全面交火，洪竟還認為韓和陳現在還沒交鋒，「你到底有沒有進入狀況啊？這樣子也可以擔任民進黨的秘書長，會不會太混了一點啊？」

對於洪耀福還會天真的去迷信「基本盤」，孫大千直言，選民已升級到2.0版的時代，藍綠基本盤都早已萎縮到無法左右大局。若當過去深藍的大本營可以由民進黨人士執政，為何深綠鐵票區的市長不可能易手？尤其是當民進黨做的這麼爛的時刻。

孫大千最後也不忘酸洪耀福別忘記還是姚文智的競選總幹事，孫說姚文智現在的選情，距離洪先前所吹噓預告的還有很大一段落差。「拜託你拿出一些真槍實彈的真本領來看一下，不要總是花拳繡腿的在呼攏膨風啊！你真的很吵！」

(中時電子報)