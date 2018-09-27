高雄》陳其邁民調被追上 洪耀福一席話酸韓國瑜反遭轟

民進黨秘書長洪耀福。(資料照,郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調緊咬民進黨參選人陳其邁，民進黨秘書長洪耀福昨被問及此事，他說韓國瑜有如打拳賣膏藥的拳頭師傅，「看起來全部數，出來較量一下，就不行了」。對此，前國民黨立委孫大千則發文砲轟洪耀福。

對於韓國瑜以及陳其邁兩人民調接近，洪耀福昨日指出，拳頭師傅招式漂亮、虎虎生風，但沒有真功夫，叫出來把高雄的事情來談一下，筆畫兩下就會露底。洪說韓國瑜的就像是「土咖（地上）掃」，但陳其邁有很多扎實在地情感及經營，還有對未來發展的看法，「這才是真槍實彈，不是花拳繡腿」。

對此，孫大千在臉書指出，明明是韓國瑜大幅竄升，陳其邁節節敗退，怎會批評韓國瑜是花拳繡腿？若僅是花拳繡腿就可打到陳其邁手忙腳亂，不是要陳其邁去一頭撞死？此外，孫說選戰已進入倒數階段，雙方早就全面交火，洪竟還認為韓和陳現在還沒交鋒，「你到底有沒有進入狀況啊？這樣子也可以擔任民進黨的秘書長，會不會太混了一點啊？」

對於洪耀福還會天真的去迷信「基本盤」，孫大千直言，選民已升級到2.0版的時代，藍綠基本盤都早已萎縮到無法左右大局。若當過去深藍的大本營可以由民進黨人士執政，為何深綠鐵票區的市長不可能易手？尤其是當民進黨做的這麼爛的時刻。

孫大千最後也不忘酸洪耀福別忘記還是姚文智的競選總幹事，孫說姚文智現在的選情，距離洪先前所吹噓預告的還有很大一段落差。「拜託你拿出一些真槍實彈的真本領來看一下，不要總是花拳繡腿的在呼攏膨風啊！你真的很吵！」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

高雄》點出關鍵原因！鄭麗文：韓國瑜10月可追平陳其邁
台北》新黨蘇恆痛批時代力量是民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。