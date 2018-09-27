又有熱帶擾動 氣象局：新颱最快周六生成

2018年09月27日 09:58 中時電子報 戴安瑋

潭美颱風確定不會直撲台灣，但根據中央氣象局資訊，恐又有新颱生成。中央氣象局表示，目前在關島附近的熱帶擾動，最快可能於周六生成為今年第25號颱風「康芮」，破24年來1至9月颱風數量最多的紀錄。

根據中央氣象局資料，1994年1至9月颱風數是26個，1995年1至9月、1997年1至9月颱風數分別是24個，今年1至9月已正式命名颱風數有24個，已平1995年以來的紀錄，若第25號颱風「康芮（柬埔寨命名）生成，即破24年來的紀錄。

中央氣象局預報員陳建安表示，今年颱風多的原因很多，主要是高氣壓減弱，讓原本多在南海、菲律賓的低壓帶往北或往東延伸，以致台灣、關島整個都在低壓帶，熱帶擾動多，颱風生成的機會也多，今年的特色是同時有幾個熱帶擾動，接續成颱。

陳建安說，目前在關島附近的熱帶擾動，須經過2~3天的醞釀，有可能生成為今年第25號颱風「康芮」，但由於距離台灣還很遠，約有5500公里，是否影響台灣，目前電腦模擬路徑分歧大，還要觀察。

氣象專家吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，國模式模擬顯示，目前又有熱帶擾動發展，可能接近台灣附近，無論是否在9月底前就被命名成為第25號颱風，今年都將是24年來，1至9月颱風最多的一年（與1997年的24個相同、或者超過）。

至於潭美颱風，陳建安表示，從衛星雲圖來看，目前仍維持雙眼牆結構，但內眼牆正逐漸減弱、消散，外眼牆逐漸增強，正在進行「眼牆置換」，預測置換結束後強度會略為增強，周五下半天、周六最接近台灣時會達中颱上限，台灣北部、東半部要防強風豪雨，周日往日本方向移動。

(中時電子報)