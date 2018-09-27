SOGO復興館9家億級精品帶頭 周慶備戰穩扎穩打

2018年09月27日 10:26 中時 郭家崴

SOGO復興館Floraiku進駐以來，茶道、花道系列受8成女性消費者歡迎；閒雲絮語淡香精，黑加侖原精、櫻花、白麝香，50＋10ml，1萬360元。（SOGO提供）

SOGO復興館BALENCIAGA小型BB黑色塗鴉鏈帶包，7萬6600元。（SOGO提供）

SOGO復興館BVLGARI OCTO FINISSIMO系列超薄自動上鍊鈦金屬鍊帶腕表，43萬5900元。（SOGO提供）

SOGO復興館今年1月至今精品業績成長近2成，有LV、香奈兒、愛馬仕、卡地亞、寶格麗、梵克雅寶、COACH、BURBERRY、Tiffany 9大億級精品坐鎮，今年金字塔頂端新客增加超過1成，SOGO復興館店長許淑賢表示周年慶「穩扎穩打」，戰力都貯備好了，看好整年度全館業績可成長超過5％，目標衝破130億元。

在11月周慶前，即日起至10月14日先舉辦「時尚迴廊 藝享歐洲 European Week」，以體驗和手作活動讓VIP鑑賞秋冬新品，提前為周年慶暖身。從1樓移到3樓的EORG JENSEN 29日重新開幕，10月26日在1樓迎來OMEGA，此外還有全台獨家首櫃的法國飾品品牌Les Georgettes、女鞋品牌LisaVicky。

18日已開幕的法國頂級香氛FLORAÏKU（馥萊儷）亞洲首櫃由盧亞代理引進，進駐3F國際名品區，2017年成立，隸屬於巴黎手工香水集團Memo International旗下，首店開在英國Harrods百貨香氛沙龍街，業績名列前茅。12款香氛以俳句為名，瓶身皆有相應的俳句，分為茶道、花道、香道、以及可單用和混搭各款香氛的伴影4大系列；雖是法國品牌卻充滿日式風情，試香過程盡是禪意，不只是完成一趟香氛之旅，還是洗滌心靈的體驗。有趣的是目前在法國和日本都還未設點，反而看重台灣市場開亞洲首店。

除了引進獨家新品牌，綜觀今年的精品表現，許淑賢說一線和夯牌表現都好，包括LV、香奈兒、愛馬仕，捧紅老爹鞋和襪套鞋的BALENCIAGA多款明星商品賣到缺貨，COACH轉型成功業績成長超過5成，主因是「1F高端消費力持續發燒、2F各家店錦上添花、設計師和聯名商品話題多」。

今年不只精品表現佳，男女裝也觸底反彈，3F名女裝和4樓設計師女裝今年整體成長1成，看好可帶動女鞋和飾品買氣；男裝前兩年都辛苦，運動休閒類表現穩定、正裝雖沒明顯成長但也持穩。

目前全館9家億級精品，LV女士專門店和男士專門店雙雙破億，此外，年營收超過8億元的city’super、近3億元的鼎泰豐、YAMAZAKI山崎麵包和SONY、Apple、麥森瓷器、Panasonic等超市、餐飲、家用家電年營收都是上億元，許淑賢說SOGO復興館要當最多破億品牌店的百貨。

目前舉辦的歐洲周有歐風迴廊滿額禮，消費滿1萬5000元起可兌換意廬法式烘焙坊4吋古典巧克力蛋糕、TRASTEVERE下午茶甜點套餐2人份、富士法瑯1.0L法瑯手沖壺、HAPPY GO點數等各級好禮；滿50萬元可兌換5000元購物抵用券。

(中時 )