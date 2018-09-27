師鐸獎得主楊弘意：太投入教師工作差點離婚

2018年09月27日 10:25 中時 林志成

高雄市前鎮區瑞豐國小附設幼兒園老師羅惠芬，今年同時獲得師鐸獎及資深優良教師雙料殊榮。（林志成攝）

台北市木柵高工老師楊弘意，擔任教師6年，今年就得到師鐸獎。他表示，在校除了教學，另外就是培訓學生成為技能競賽或科學展覽的選手，每天在校時間長達15、16小時，老婆非常抱怨，一度鬧離婚，不過老師工作仍讓他覺得快樂。

教育部今天在陽明山中山樓舉行教師節表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、13名教師獲得教育奉獻獎，以及217名教師服務滿40年的資深優良教師。

楊弘意去年結婚，但因為多數時間都留在學校工作，老婆常抱怨，老師都是領一樣的薪水，為什麼她老公這麼忙，這麼晚回家，假日寧願去學校，也不帶她出去走走。不過岳父告訴她：「當老師的，學生就是最大的財富啊！」楊弘意今年獲得師鐸獎，非常感謝家人的體諒。

高雄市前鎮區瑞豐國小附設幼兒園老師羅惠芬，今年同時獲得師鐸獎及資深優良教師雙料殊榮。現年64歲的羅惠芬說，她在瑞豐國小附設幼兒園工作40年，這是她人生唯一的工作，每天跟小朋友在一起，她非常快樂。

羅惠芬透露，許多阿公、阿嬤的兒子、孫子都是她教過的學生，40年漫長遙遠路，她從未忘記「堅持、執著、積極」的精神，去影響學生與感動家長。明年她將退休，仍將繼續承接教育部輔導工作，盡自己之力，讓教育更燦爛美好。

印尼雅加達台灣學校老師江易蓉，則得到今年師鐸獎。現年40歲的她，教學經歷12年，其中僅第1年在國內任教，其他11年都是在印尼雅加達學校教小學生華語文。

江易蓉說，剛到印尼雅加達台灣學校任教時，覺得很挫折，她想念台灣的家及食物，在教學上，學生的反應未如預期，她甚至懷疑是否自己不夠專業？後來她每年寒暑假回台灣時，都找中文系教授研習，並參加各種進修，現在教學上的問題一一克服，並學會做各種中式料理，已可適應在印尼的生活。

今年76歲的台東縣新生國中老師陳忠正，原本是英文老師，任教31年後，民國88年退休，但90年起，學校看到他的園藝專長，又請他回來協助技藝教育農業職群課程教學，他今年獲得教育奉獻獎。陳忠正驕傲的說，新生國中成立52年，他在這裡待了48年，一生都奉獻給教育。

(中時 )