台中八德街每遇豪雨必淹 大甲育英路雨水下水道完工

2018年09月27日 10:21 中時 陳世宗

大甲育英路雨水下水道工程已全面完工。（陳世宗翻攝）

台中市政府積極提升城市防洪能力，廣泛建置雨水下水道與滯洪池等水利設施，其中，過去三年新設的雨水下水道長度達87公里，日前又完成大甲區育英路雨水下水道改善工程，解決八德街每遇豪雨常淹水的問題；市府推動大甲興安路、清水高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路與平等一街等雨水下水道工程，10月底前可完成發包，讓海線地區進一步強化防洪能力。

水利局長周廷彰說，大甲地區主要排水系統G幹線，上游從順天路沿德興路轉雁門路後，順著育英路、經國路排入后里排水，為大甲市區北側主要排水幹線，然而G幹線因出水口箱涵斷面不足，導致八德街一帶每逢豪大雨常造成積水。

水利局表示，育英雨水下水道位於G幹線出水口，是排水性能的關鍵。為改善通水斷面不足問題，水利局提報中央流域綜合治理計畫申請補助，獲內政部營建署核定補助總經費1,400萬元，將經國路和育英路舊有寬1.6公尺深1.6公尺的箱涵，新增為寬3.0公尺深2.2公尺排水箱涵，總長154公尺，共設有4處連接管將道路側溝快速導入雨水下水道，加強G幹線整體排水系統排洪效果，將雨水導入后里排水溝，改善範圍涵蓋了育英路、八德街、八德街126巷以及大甲街一帶，可減少淹水面積達2公頃。

周廷彰指出，育英路雨水下水道工程由水利局於106年5月進場施工，但遭遇台電、自來水和中油管線需辦理遷移，最終由經濟部所屬國營事業委員會召開管線協調會議，才達成共識迅速完成遷移，在各單位配合清空影響排水路管線後，再由水利局進場施作雨水下水道箱涵。

水利局強調，大甲區在育英路雨水下水道和德興路轉雁門路雨水下水道相繼完工後，將有效加強育英路排水系統之排洪速度，進而大幅度改善市區北側積淹水問題；未來將持續爭取前瞻計畫推動台中市海線雨水下水道工程，其中包括大甲興安路、清水高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路平等一街等案，各案將於10月底前完成發包，力求解決海線地區淹水問題。

(中時 )