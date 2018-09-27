台中八德街每遇豪雨必淹 大甲育英路雨水下水道完工

大甲育英路雨水下水道箱涵施作。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
大甲育英路雨水下水道工程已全面完工。（陳世宗翻攝）

台中市政府積極提升城市防洪能力，廣泛建置雨水下水道與滯洪池等水利設施，其中，過去三年新設的雨水下水道長度達87公里，日前又完成大甲區育英路雨水下水道改善工程，解決八德街每遇豪雨常淹水的問題；市府推動大甲興安路、清水高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路與平等一街等雨水下水道工程，10月底前可完成發包，讓海線地區進一步強化防洪能力。

水利局長周廷彰說，大甲地區主要排水系統G幹線，上游從順天路沿德興路轉雁門路後，順著育英路、經國路排入后里排水，為大甲市區北側主要排水幹線，然而G幹線因出水口箱涵斷面不足，導致八德街一帶每逢豪大雨常造成積水。

水利局表示，育英雨水下水道位於G幹線出水口，是排水性能的關鍵。為改善通水斷面不足問題，水利局提報中央流域綜合治理計畫申請補助，獲內政部營建署核定補助總經費1,400萬元，將經國路和育英路舊有寬1.6公尺深1.6公尺的箱涵，新增為寬3.0公尺深2.2公尺排水箱涵，總長154公尺，共設有4處連接管將道路側溝快速導入雨水下水道，加強G幹線整體排水系統排洪效果，將雨水導入后里排水溝，改善範圍涵蓋了育英路、八德街、八德街126巷以及大甲街一帶，可減少淹水面積達2公頃。

周廷彰指出，育英路雨水下水道工程由水利局於106年5月進場施工，但遭遇台電、自來水和中油管線需辦理遷移，最終由經濟部所屬國營事業委員會召開管線協調會議，才達成共識迅速完成遷移，在各單位配合清空影響排水路管線後，再由水利局進場施作雨水下水道箱涵。

水利局強調，大甲區在育英路雨水下水道和德興路轉雁門路雨水下水道相繼完工後，將有效加強育英路排水系統之排洪速度，進而大幅度改善市區北側積淹水問題；未來將持續爭取前瞻計畫推動台中市海線雨水下水道工程，其中包括大甲興安路、清水高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路平等一街等案，各案將於10月底前完成發包，力求解決海線地區淹水問題。

(中時 )

師鐸獎得主楊弘意：太投入教師工… 痛失防疫大將！防檢局副局長施泰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。