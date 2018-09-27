國研院與成大建置「奈米晶片中心台南基地」引導經濟驅動

2018年09月27日 10:22 中時 曹婷婷

國家實驗研究院進駐成功大學，與成大共同建置「奈米晶片中心台南基地」，27日動土。（曹婷婷攝）

為提升台灣奈米技術研發與能量，國家實驗研究院進駐成功大學，與成大共同建置「奈米晶片中心台南基地」，27日動土，該基地將設置與業界接軌的高規格半導體無塵室、生醫晶片實驗室及綠色科技展示區等區域，將推動「前瞻性低耗能快速感測晶片」、「下世代半導體製程」、「先進異質整合封裝」及「先進生醫微流體晶片」等技術服務平台。

台積電全球第一個3奈米製程新廠落腳南科，衍生應用的領域從生技產業、人工智慧、智慧製造到物聯網等愈來愈廣。

成大校長蘇慧貞指出，大學是人才培育場域，70%研發人才在大學，成大是完整的綜合型大學，國研院奈米晶片中心則為台灣培育半導體與奈米科技高級技術人才的重要機構，近年來半導體製程技術已進入奈米時代，奈米晶片中心面臨更多新的課題及挑戰，需要與學術界、產業界做更深入的連結。

成大與國研院去年簽署合約共同建置「奈米晶片中心台南基地」，雙方依各自優勢，整合資源，除了投入半導體及奈米材料、生技醫材等領域的技術開發與應用，更藉以培育產學所需高階人才，深耕及擴大南北產學研鏈結，引導台灣經濟驅動新模式。

因應產業發展趨勢，「奈米晶片中心台南基地」有200坪最尖端無塵室，與產業界合力發展3奈米甚至更高等級的半導體製程相關技術、研發新穎材質的半導體材料等。另也將透過微機電系統整合技術平台，開發符合人工智慧、物聯網、製慧製造所需之奈米級、低耗能感測器。

研發新技術之外，「奈米晶片中心台南基地」也將設綠能展示區，呈現成大與國研院合作成果。

(中時 )