貿易戰夾擊！這群廠商再不逃恐直接倒一半

華盛頓和北京之間的貿易戰正處於交火狀態，香港受到夾擊。過半在中國的港商預期將面臨倒閉窘境。圖為香港商業區繁榮景象。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

華盛頓和北京之間的貿易戰正處於交火狀態，香港作為兩造之間的夾心餅乾，其實扮演的角色很脆弱。《世界之聲》報導認為，在中國的港商受到連續衝擊，估計會因為生意縮減而面臨裁員的窘境，可能會有10%-15%的廠商經營出問題。如果他們不趕快想辦法走在中國和香港地區，在其他國家設立新工廠，分散生產風險的話，最糟的情況恐怕會出現在明年春節前，半數港商可能倒閉。

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香港商務及經濟發展局局長邱騰華(Edward Yau)近日向《南華早報》(South China Morning Post)表示，由於香港是全球貿易最開放的中介代理人。在這場激烈的貿易鬥爭中，香港必須保有其獨特的利益。但很無奈的是，儘管香港很依賴貿易，也視其為經濟的最大支柱。邱騰華卻認為，其實在某種程度上，香港並沒有想像中的那麼有防禦能力。

根據《鉅亨網》數據指出，香港物流的第4季訂單可能呈現負成長，成長幅度年減10%。未來3-9個月情況將更加不明朗。因此，貿易戰的負面影響可能在未來3個月至半年慢慢浮現。

另據香港貿易發展局公布的數據指出，香港第3季的出口比第2季指數大跌18.3%，創下近12年來單季最大跌幅，甚至比2008年金融海嘯情況更加惡劣。顯示香港出口商受到貿易戰，相當看淡前景。根據數據分析顯示，目前出口跌幅最大的是電子業，佔整體6成左右，其次是服飾業。

(中時電子報)

文章來源：US-China trade war puts Hong Kong at risk, HK commerce secretary says

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