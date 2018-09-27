雲林褒忠台灣越光米更勝日本

2018年09月27日 10:39 中時 許素惠

雲林縣褒忠鄉農會搶攻白米市場，推出「混血」米種台南61號命為「越光褒禾」，既有日本越光米的晶瑩剔透，又有台農67號米可耐長時間日曬的特性，吃起來香、甜、黏，比一般米還富有彈性，更勝於純種的日本越光米。

褒忠鄉農會總幹事吳金元指出，台灣因為天氣比日本炎熱，基本上要種越光米是非常困難的，尤是越光米是一種米粒飽滿沉重，但秧苗卻弱細的穀種，如何栽培管理是一大功夫。

為了提供國人更優質的米，該農會委請台南農改場研究員陳榮坤指導農民栽種，初期契作10公頃，以合理化施肥和安全用藥栽培，有效控管稻米品質，均以真空小包裝。

「原來日本米就是這麼好吃哦！」契作農民陳雨田、王秋花等率先品嘗自己栽培的成果，讚不絕口，直道雖然田間管理費工一點，但很值得。

褒忠農會的「越光褒禾」米種為台南16號， 結合了日本純種越光米的食味特性、以及台農67號米可耐長日曬的特性，交配出適合台灣氣候的越光米，米粒外觀繼承了日本越光米的晶瑩剔透，有一般米的甜、黏、 香，卻又比一般米更充滿彈性，咀嚼後轉為黏密中帶甜。

吳金元表示，該農會讓大家不需飄洋過海，就能吃到越光米的好風味，而且價格更親民，1公斤真空小包裝只要130元，在地國產種植，品質更好更新鮮。

(中時 )