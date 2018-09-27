火燒船頻傳！927「世界海事日」籲安全至上

探測器裝置中。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

歷年來火燒船、漁船觸礁擱淺等海上意外事件層出不窮，今(27)日是「2018年世界海事日」，適逢國際海事組織(IMO)成立70週年，特將今年主題定為「IMO70:我們的傳承─航運更好，未來更美」，新北市政府自103年起開辦「新北市漁船保險暨消防安全計畫」，加強宣導漁船消防安全觀念並鼓勵漁民積極投保漁船保險。

海上意外事件層出不窮，對此新北市政府為協助漁民建立漁船安全觀念與加強漁民緊急應變的能力，自103年起開辦漁船保險暨消防安全計畫，除鼓勵漁民投保漁船保險，並同步與本市各區漁會及專家合作執行漁船消防安檢，以了解漁船防火設施現況，提昇漁民消防安全觀念及緊急應變能力，另結合漁會、保險業及消防專業師資，以實務操作、教育訓練、裝置漁船火災警報器及檢測更新滅火器等實際行動保障漁民作業及生命財產安全。

新北市漁船保險暨消防安全計畫自103年開辦迄去年度，已推動2,657艘漁船船次參與保險，協助237艘漁船完成漁船消防檢測及裝置火災警報器，並辦理實務操作及教育訓練計15場次，共630人次參與。今年仍會持續委託漁會辦理教育訓練，一同為航行安全盡一分心力，讓海上生活多一分保障。

(中時電子報)

金山區漁會辦理教育訓練。（新北市漁業處提供）

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