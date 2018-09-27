「豬哥一堆 你不寂寞」 台大教授李茂生「安慰」陳致中

前總統陳水扁之子陳致中出面說明招待所事件。（圖／中央社）

友善列印
中時電子報

前總統陳水扁之子陳致中，明明在選高雄市議員，卻被週刊踢爆，夜奔台北林森北路招待所，與酒國名花包廂同歡。台大法律系教授李茂生諷刺表示，妮可事件後，又加上一筆Lena and kiki事件，陳致中往後應該很難擺脫這類標籤。不過世間豬哥一大堆，阿中不會寂寞。

酒店妹狠打臉：包廂內陳致中看起來像「幹譙龍」

爸爸陳水扁對外形象一直是「妻管嚴」，然而陳致中卻一再沾染花邊新聞。2010年陳致中被《壹週刊》拍到載花名「Nico」的應召女上汽車旅館，陳致中否認並提告，但高雄地院判他敗訴，也讓陳致中被譏為全台第一位「法院認證」的召妓男。

此次陳致中又被拍到進入招待所，他堅稱自己坐吧檯、沒在包廂裡，卻被酒店小姐打臉，說所有人都在包廂吃飯聊天，還說現場有一名頭髮尖尖，像卡通人物「幹譙龍」的男子，《鏡週刊》解讀，酒店小姐口中的「幹譙龍」就是陳致中。

台大法律系教授李茂生在臉書貼文表示，妮可事件後，又被加上一筆Lena and kiki事件，三人成虎，阿中（陳致中）往後應該很難擺脫這類的標籤了。不過，沒關係的，「世間豬哥一大堆，你不會寂寞的」。

網友也幽默回應「他有童家拳哥作伴，不寂寞」、「可以一起練萬華童家拳，強身健體，千歲爺會保佑」、「蠻奇怪的是，「豬哥」竟然可以忍八年？真是孰可忍孰不可忍…XD ( 看來又要高票當選了！)」。

(中時電子報)

詐欺慣犯心虛不回家 路口徘徊露…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。