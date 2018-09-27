「豬哥一堆 你不寂寞」 台大教授李茂生「安慰」陳致中

2018年09月27日 10:31 中時電子報 張達智

前總統陳水扁之子陳致中，明明在選高雄市議員，卻被週刊踢爆，夜奔台北林森北路招待所，與酒國名花包廂同歡。台大法律系教授李茂生諷刺表示，妮可事件後，又加上一筆Lena and kiki事件，陳致中往後應該很難擺脫這類標籤。不過世間豬哥一大堆，阿中不會寂寞。

爸爸陳水扁對外形象一直是「妻管嚴」，然而陳致中卻一再沾染花邊新聞。2010年陳致中被《壹週刊》拍到載花名「Nico」的應召女上汽車旅館，陳致中否認並提告，但高雄地院判他敗訴，也讓陳致中被譏為全台第一位「法院認證」的召妓男。

此次陳致中又被拍到進入招待所，他堅稱自己坐吧檯、沒在包廂裡，卻被酒店小姐打臉，說所有人都在包廂吃飯聊天，還說現場有一名頭髮尖尖，像卡通人物「幹譙龍」的男子，《鏡週刊》解讀，酒店小姐口中的「幹譙龍」就是陳致中。

台大法律系教授李茂生在臉書貼文表示，妮可事件後，又被加上一筆Lena and kiki事件，三人成虎，阿中（陳致中）往後應該很難擺脫這類的標籤了。不過，沒關係的，「世間豬哥一大堆，你不會寂寞的」。

網友也幽默回應「他有童家拳哥作伴，不寂寞」、「可以一起練萬華童家拳，強身健體，千歲爺會保佑」、「蠻奇怪的是，「豬哥」竟然可以忍八年？真是孰可忍孰不可忍…XD ( 看來又要高票當選了！)」。

(中時電子報)