繼山竹颱風後 太空站亦拍下「潭美」驚人暴風圈

國際太空站拍下、強烈颱風「潭美」驚人的暴風圈。（圖/路透社/NASA）

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中時電子報

據美國之音（VOA）報導，繼「山竹」（Typhoon Mangkhut）離開後、亞洲太平洋海域又出現了一枚怪獸等級的颱風「潭美」（Typhoon Trami），受到北方高壓帶影響，其行進路線目前正朝著沖繩前進，最快將於72小時內襲擊該地。而國際太空站（ISS）再一次從太空拍下、繼山竹之後，今年度第二個令他們吃驚的暴風圈畫面，也讓各國氣象單位憂心，日本恐再一次遭遇狂風暴雨的嚴重傷害。

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現駐於太空站、來自歐盟太空總署（ESA）的太空人亞歷山德（Alexander Gerst）透過臉書表示，「從上往下看、能清楚地看見風暴眼，潭美颱風的中心地區，竟猶如一枚新的風暴。現階段威力相當於五級強烈颶風（Hurricane）的潭美，未來將不斷地對日本和台灣襲擊，期望這兩地民眾都能注意安全！」

多個氣象預測單位表示，持續北上的潭美颱風，雖威力有降低趨緩之勢，但對於沖繩北部與東北部區域，日本氣象廳依然發出豪雨和淹水的警報，同時也對拋物線路徑北端的東京地區提出警示。目前潭美的暴風中心風速高達每小時241公里，不僅是強颱標準、同時也達到大西洋地區五級颶風的威力，其破壞力絕對不容小覷。

(中時電子報)

文章來源：Super Typhoon Trami Takes Aim at Japan

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