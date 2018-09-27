繼山竹颱風後 太空站亦拍下「潭美」驚人暴風圈

2018年09月27日 10:37 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，繼「山竹」（Typhoon Mangkhut）離開後、亞洲太平洋海域又出現了一枚怪獸等級的颱風「潭美」（Typhoon Trami），受到北方高壓帶影響，其行進路線目前正朝著沖繩前進，最快將於72小時內襲擊該地。而國際太空站（ISS）再一次從太空拍下、繼山竹之後，今年度第二個令他們吃驚的暴風圈畫面，也讓各國氣象單位憂心，日本恐再一次遭遇狂風暴雨的嚴重傷害。

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現駐於太空站、來自歐盟太空總署（ESA）的太空人亞歷山德（Alexander Gerst）透過臉書表示，「從上往下看、能清楚地看見風暴眼，潭美颱風的中心地區，竟猶如一枚新的風暴。現階段威力相當於五級強烈颶風（Hurricane）的潭美，未來將不斷地對日本和台灣襲擊，期望這兩地民眾都能注意安全！」

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 2018年9月25日

多個氣象預測單位表示，持續北上的潭美颱風，雖威力有降低趨緩之勢，但對於沖繩北部與東北部區域，日本氣象廳依然發出豪雨和淹水的警報，同時也對拋物線路徑北端的東京地區提出警示。目前潭美的暴風中心風速高達每小時241公里，不僅是強颱標準、同時也達到大西洋地區五級颶風的威力，其破壞力絕對不容小覷。

(中時電子報)