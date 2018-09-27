愛買周年慶開跑 全館下殺4折起

2018年09月27日 10:40 工商 劉馥瑜

量販業者愛買宣布2018周年慶開跑！第一波9月26日到10月9日，全館單品最低下殺4折，活動期間購買個人清潔保養及家庭清潔全系列商品、DM指定商品等超過1,500個品項滿499元，就送HAPPY GO點數100點，集點速度比平常快25倍！活動期間購買大家電滿3,000元現折300元，再送五星級渡假飯店住宿券。

有趣的是，今年愛買周年慶滿額贈以台灣「女子」袋為主題，推廣台灣特色的人事物，也鼓勵台灣原創、支持環保，與年僅10歲的陳曦小畫家合作推出「花博狂想曲－台灣好袋」，也邀請90歲網紅潮嬤林莊月里來推薦，強調無論幾歲背購物袋做環保都很潮。第一波周年慶首四日9/26～9/29，HAPPY GO會員於愛買單筆消費滿999元，即可免費兌換，全台限量15,000份。

愛買表示，陳曦曾獲香港世界遺產奇觀繪畫比賽亞軍，更是2018台中花博指定合作小畫家，此次她以花博吉祥物石虎為主題，運用繽紛畫筆創作出《花博狂想曲-晨曦》，並獨家授權愛買製作棉布購物袋。全台愛買將布置陳曦畫牆，消費者與畫作合照，就有機會抽中陳曦親筆簽名台灣好袋。

此外，愛買推出的無毒康寧餐具換購活動，原先全館消費滿300元，可獲得1枚印花，周年慶期間加碼，全館消費滿200元就贈1枚印花，最低10枚就能用299元起，以市價3折起換購康寧微波餐盤、保鮮盒及進口鍋具。

(工商 )