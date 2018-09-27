元大82億攔胡 「最後精華地」 南山聲請停止執行遭駁回

2018年09月27日 10:58 中時 王己由

號稱台北市北「最後精華地」、原仁愛路三段和復興南路口的「空軍活動中心」地上權案，本月3日開標，因各金融壽險公司出價搶標、競爭激烈，南山人壽原本以為是他們出價75.5988億元最高得標，但經元大商銀抗議，臨時到郵局取出標單開標，最後由元大商銀以82.01億元得標。南山人壽不服，向台北高等行政法院聲請停止地上權標案決標執行，合議庭審理後今（27）日裁定駁回。本件可抗告。

合議庭認為，本件爭地上權標案的決標，性質屬行政機關為代表國庫將「非公用」的公有財產設定地上權的私法行為，不是國有財產署北區分署，基於公法關係以官署地位行使公權力，對外發生法律上效果的單方行政行為，亦即不是行政處分，不符合行政訴訟法第116條第3項及訴願法第93條第2項規定要件，自應駁回。

本件起因國有財產署北區分署，舉行「107年度台北市空軍官兵活動中心10筆國有非公用土地設定地上權」標案投標，今年9月3日下午兩點半開標前，標案主持人宣布已派員到三張犁郵局領取4封標封，並進行剪開標封及公布價格程序，宣布南山為第4標、投標金額75億5988萬元最高標價。

元大商銀在場人員表明也有投標，主持人當場宣布暫停開標程序，並前往郵局確認，北區分署人員返回開標現場後，主持人宣布繼續開標，經開啟元大商銀標封，最後宣布元大以最高標價82億100萬元得標。

南山人壽不服被「攔胡大逆轉」，除向訴願機關財政部提出停止執行的申請，還向台北高等行政法院院聲請裁定停止地上權標案決標的執行，今(26)日被裁定駁回。

(中時 )