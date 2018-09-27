護陳建仁金門遊免下台 孫大千：賴清德臉比銅牆鐵壁厚

2018年09月27日 10:56 中時電子報 邱文秀

行政院長賴清德日前至立法院被藍委質詢，前行政院秘書長薛香川當年八八風災因為跟岳父吃飯黯然下台，結果民進黨一堆高官在823水患期間出國、去金門。賴清德則表示，副總統陳建仁也道歉了，「過去就讓它過去，未來治水要落實治水不要口水的目標。」前立委孫大千砲轟「能夠說出這樣的話，賴清德的臉皮真的比銅牆鐵壁還要厚了！」

行政院長賴清德至立法院進行治水報告並備質詢，國民黨立委孔文吉質詢，陳建仁水災期間去金門玩，蘇嘉全跑去日本，還有立委邱議瑩跑去波蘭，對比薛香川在風災時跟岳父吃飯就黯然下台，民進黨不該分在朝在野，要以相同標準對待，這樣子對薛香川合理嗎？完全不合理，是不是治水也在拼口水？

賴清德回應，當然社會對治水有期待，今天國民黨也宣示落實治水不要口水，這是很好的方向，至於當時相關的人，包括蘇、陳都道歉或是做了說明，「過去就讓它過去，未來會落實治水不要口水的目標。」

前立委孫大千砲轟「能夠說出這樣的話，賴清德的臉皮真的比銅牆鐵壁還要厚了！」他說，當年，國民黨的行政院秘書長薛香川在「八八風災」時，只不過是在加班後的深夜，陪岳父吃了餐稀飯，就被你們民進黨圍剿下台。那個時候，你怎麼不出來說一句，「過去就讓它過去」呢？

孫大千說，現在，當台灣南部還泡在水中，如果是國民黨的副總統，跑去金門「玩好玩滿」三天，你們會不會如此的寬容大度，雲淡風輕的說一句，「過去就讓它過去」呢？這不正是赤裸裸的「用高標準打擊對手，用低標準縱容自己」嗎？

最後孫大千表示，11月24日，台灣人民會用選票告訴你，有一些事情是沒辦法「過去就讓它過去」的。

(中時電子報)