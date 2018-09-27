護陳建仁金門遊免下台 孫大千：賴清德臉比銅牆鐵壁厚

行政院長賴清德前往立法院進行823中南部水災之治水機制專案報告。（姚志平攝）

友善列印
中時電子報

行政院長賴清德日前至立法院被藍委質詢，前行政院秘書長薛香川當年八八風災因為跟岳父吃飯黯然下台，結果民進黨一堆高官在823水患期間出國、去金門。賴清德則表示，副總統陳建仁也道歉了，「過去就讓它過去，未來治水要落實治水不要口水的目標。」前立委孫大千砲轟「能夠說出這樣的話，賴清德的臉皮真的比銅牆鐵壁還要厚了！」

行政院長賴清德至立法院進行治水報告並備質詢，國民黨立委孔文吉質詢，陳建仁水災期間去金門玩，蘇嘉全跑去日本，還有立委邱議瑩跑去波蘭，對比薛香川在風災時跟岳父吃飯就黯然下台，民進黨不該分在朝在野，要以相同標準對待，這樣子對薛香川合理嗎？完全不合理，是不是治水也在拼口水？

賴清德回應，當然社會對治水有期待，今天國民黨也宣示落實治水不要口水，這是很好的方向，至於當時相關的人，包括蘇、陳都道歉或是做了說明，「過去就讓它過去，未來會落實治水不要口水的目標。」

前立委孫大千砲轟「能夠說出這樣的話，賴清德的臉皮真的比銅牆鐵壁還要厚了！」他說，當年，國民黨的行政院秘書長薛香川在「八八風災」時，只不過是在加班後的深夜，陪岳父吃了餐稀飯，就被你們民進黨圍剿下台。那個時候，你怎麼不出來說一句，「過去就讓它過去」呢？

孫大千說，現在，當台灣南部還泡在水中，如果是國民黨的副總統，跑去金門「玩好玩滿」三天，你們會不會如此的寬容大度，雲淡風輕的說一句，「過去就讓它過去」呢？這不正是赤裸裸的「用高標準打擊對手，用低標準縱容自己」嗎？

最後孫大千表示，11月24日，台灣人民會用選票告訴你，有一些事情是沒辦法「過去就讓它過去」的。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien

高雄》陳其邁民調被追上 洪耀福… 立院召委選舉 藍綠都擺烏龍投錯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。