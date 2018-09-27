史上最貴iPhone新機竟不保值 二手轉賣跌千元

蘋果iPhone XS和iPhone XS Max被喻為蘋果史上最貴新機。（資料照片／黃慧雯攝）

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中時電子報

蘋果iPhone XS和iPhone XS Max被喻為史上最貴新手機，有網友說「賣腎也要買」，但才剛上市銷售沒幾天，即傳出新iPhone不保值，中國許多二手交易平台已出現iPhone新機身影，容量較小版本機型價格不升反降2、3千元。

《蘋果日報》根據大陸《騰訊網》報導，在中國轉轉等2手交易網站上，最新版的蘋果手機成為搜尋的關鍵名詞，512G版本的iPhone XS和iPhone XS Max價格依然堅毅不搖，但64GB和256GB的版本已經跌破發行價，在一些C2C交易中，跌價500元人民幣，約新台幣2225元。

另有人拿到新機就後悔了，在二手交易網站上發現，有用戶願意降800元人民幣，約新台幣3560元，出售256GB的iPhone XS Max。

其實，不只是二手交易平台，在大陸的電商如京東、蘋果天貓旗艦店等協力廠商管道，新款蘋果手機價格也有優惠；蘋果的官網上價格為9599元人民幣，約新台幣42716元的iPhone XS Max 64G版本，在京東上2人拼價為9475元人民幣，約新台幣42164元。

蘋果新手機之所以讓消費者那麼快玩膩出手，主因與越來越激烈的市場競爭相關， iPhone XS、iPhone XS Max，及iPhone XR採用蘋果最新的A12仿生晶片，而為了迎合大陸民眾的需求，更推出支持雙卡雙待機種，但其他方面創新性不高。

(中時電子報)

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