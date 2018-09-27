NBA》名嘴重磅預告 一眉哥將跟詹皇聯手

安東尼戴維斯假如真的跟詹姆斯聯手，確實有可能威脅勇士王朝。(美聯社)

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中時電子報

新球季還沒開打，「一眉哥」安東尼戴維斯就突然更換經紀人，甚至新的經紀人就是「小皇帝」詹姆斯的專屬經紀人瑞奇保羅，自然引發外界不少遐想，《ESPN》名嘴傑倫羅斯更大膽預測，一眉哥將跟詹皇同隊打球，只是時間早晚問題！

別小看傑倫羅斯的預言準確性，像是上季最先爆出里歐納德堅持離開馬刺的名嘴就是他，也讓他這次預告備受矚目，「我現在就要提前預測，記得是我第1個說的，鵜鶘隊聽好了，新球季將是戴維斯最後1年穿鵜鶘球衣，好好珍惜吧。」

傑倫羅斯甚至放話，「安東尼戴維斯在離開鵜鶘之後，他會選擇加盟湖人，跟詹姆斯組成超級二人組，更一舉終結勇士的王朝。」儘管戴維斯明年夏天還無法變成自由球員，要到2020年夏天才有球員選項合約，可是羅斯相信這不成問題。

「就跟保羅、保羅喬治、里歐納德、吉米巴特勒等球星一樣，當安東尼戴維斯跟鵜鶘提出交易申請，鵜鶘還是只能乖乖把他交易出去的。」傑倫羅斯表示。

其實傑倫羅斯的預測也算有根據，因為瑞奇保羅過往常把自家球員集中在一隊，就像上季騎士的詹姆斯、J.R.史密斯與崔斯坦湯普生同屬瑞奇保羅門下，新球季跟詹皇同隊的波普，也是同理，更讓一眉哥跟詹皇同隊打球越來越有機會。

(中時電子報)

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