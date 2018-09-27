童仲彥PO小姐作陪正面照問：有那麼嚴重嗎？

童仲彥PO小姐作陪正面照問：有那麼嚴重嗎？(圖／童仲彥臉書)

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中時電子報
尉遲佩玉 / 綜合報導

前總統陳水扁兒子、高雄市議員參選人陳致中爆出夜赴私人招待所，還疑似有酒店小姐作陪，引發爭議。主張設置性專區的台北市議員童仲彥昨(26日)晚在臉書大方PO出包廂照，左右兩邊各坐一名女子，並直問「去招待所有那麼嚴重嗎？」

童仲彥昨晚在臉書連發兩篇PO文，大方承認「阿童不只坐包廂還左右各一，請兩位戴起『了不起負責面具』，有奬哦，按讚並分享，8+9，17個了不起負責面具給大家抽，超貼心，酒店妹不必冒雨掃地，媒體也不必打馬賽克」。

童仲彥說「去招待所有那麼嚴重嗎？啊酒店女就出來掃地了！算我好人緣，沒你係沒按怎？這社會別再假掰、別再抹黃了，你供鶴呀毋鶴？」並強調阿童主張：恢復萬華為歷史文化古城，集中於林森北路設性專區，稅收提撥助街友安置就業。文末還特地標記「#聚集經濟」、「#林森北路設性專區有理」。

童仲彥在留言中指出「這照片我五月在粉專就貼過，為了辦支持性專區的網聚，無關選不選」。網友則紛紛回應「哪間酒店穿這麼多？請公布店名」、「哥哥這樣玩紅豆不會吃醋嗎？」、「這肯定是私人會館」、「了不起 雙飛」、「問題是陳至中太會凹了」。

(中時電子報)

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文章來源：台灣阿童─童仲彥臉書

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