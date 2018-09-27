陸《環球時報》社評：指控大陸干涉美大選是反向拉票嗎？

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中時
李文輝

美國總統川普美東時間26日在聯合國安理會公開指責大陸干預美國中期選舉，遭到與會的大陸國務委員兼外長王毅當場反駁強調，不干涉他國內政是大陸的一貫原則。中共黨媒《環球時報》今天社評指出，川普這樣猛指大陸干涉美國中期選舉，是他的拉票策略，想做一個局，讓大陸這個靶子倒過來幫他和共和黨拉票。這真是個有創意的競選策略。

川普稱，由於他是首位在貿易問題上對大陸提出挑戰的美國總統，而且美國正在贏得貿易戰，大陸不希望他或共和黨在選舉中獲勝。《環時》強調，陸美貿易戰都打成這樣了，大陸不拿美國的大豆等農產品以及汽車等易替代的工業品開刀，又拿什麼來報復美方的關稅呢？

社評稱，白宮需要清楚，貿易戰越擴大，來自大陸的報復覆蓋的共和黨選民越多，對川普不利的選情將越嚴重。大陸一直不做貿易戰的主動升級者，但當美國做這種升級時，大陸的報復不會遲疑。因此準確說是白宮自己在打擊共和黨的支持者，這個鍋不能往大陸頭上扣。

社評表示，大陸從美國買什麼不買什麼都是陽謀，歷屆美國總統在爭取連任時都會遊說大陸多買美國產品，尤其是多買本黨支援州的產品。有意思的是，大陸買那些產品算不算干涉美國大選呢？歷屆美國總統邀請大陸「干涉美國大選」，又算什麼事呢？如果那些不算，為什麼大陸停購一些州的部分產品就算干涉美國內政了呢？

社評認為，川普近來在多個場合誇耀執政成就，宣稱美國已在對陸貿易戰中取勝。都已經勝利了，川普還擔心大陸干涉美國大選做什麼？

社評強調，如果外界真有能力決定美國什麼人當總統，誰當議員，那倒好了，那樣的話，美國總統就會變得對外界溫柔許多，華盛頓的對外打壓、制裁一定會比現在少得多。而看美國對現在外界這麼狠的樣子，哪像其他國家糾集幾個鍵盤俠和商人鼓搗鼓搗，就能決定誰站在美國的廟堂之上。

(中時 )

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