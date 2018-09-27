活到老、服務到老 台中第三分局長青志工服務十年

2018年09月27日 11:10 中時 馮惠宜

台中市警察局第三分局舉辦107年度下半年警察志工教育訓練暨聯繫會報，特別表彰兩位長青志工。（馮惠宜翻攝）

台中市警察局第三分局有兩名高齡75歲的志工，服務達十年，日前分局舉辦107年度下半年警察志工教育訓練暨聯繫會報，近120名志工踴躍參加，會中除安排人際溝通課程及簡易防身術教學，並表揚2位近75歲長青志工楷模，倆人熱心公益足堪表彰。

這場聯繫會報除表彰志工，也以增進志工人員新知，拓展服務層面，希望經由志工參與，有效提升警察為民服務品質及增進行政效能本次會報特聘請CANI企業教練團隊魏世強講授-「魔法人際溝通達人」課程，期許志工能夠「善解人意，用心溝通」，用心傾聽理解他人立場，再用同理心與民眾溝通，才能為民眾進行妥適貼心之服務。

另外鑑於志工大多為女性，有時輪值夜歸難免有安全顧慮，為提升志工自我防衛能力，強化已身安全，安排分局總教官陳偉倫，教導志工簡易實用防身術，透過口頭講解及實際演練，灌輸志工基本防身觀念，教導如何運用簡單身體動作及隨身用品、工具，發揮強大而有效的防身效果。

當日分局長陳仕諺也主持107年下半年志願服務聯繫會報，親自頒發107年度長青志工楷模蔡張澤蘭及施張鈴，兩位長青志工年齡均近75歲，認真負責，熱心公益，在分局服務長達十年以上，協助警方執勤、幫忙接待民眾、安撫報案民眾情緒，積極參與協助警方犯罪預防宣導及為民服務工作，其公益精神實在是令人可敬可佩，所謂「人生七十才開始」這句話用在他們身上一點都不為過呢！

陳仕諺特別勉勵及感謝志工平常默默地為第三分局的犧牲奉獻，透過志工溫暖親切的力量，搭起警民之間的橋樑，提升警察為民服務品質及行政效能。

(中時 )