過度節食沒用 中研院證實：少吃無助減重

2018年09月27日 11:28 旺報 李侑珊

中央研究院生醫所副研究員黃怡萱發現「耗能機制」，過度節食恐因降低身體的耗能效率，導致減重效果不如預期。（鄧博仁攝）

減重成效不僅與飲食量有關，也取決於身體代謝與耗能效率。中央研究院生醫所副研究員黃怡萱團隊近期發現一套「耗能機制」，並經實驗結果發現，過度節食恐因降低身體的耗能效率，導致減重效果不如預期。

黃怡萱研究團隊近期發現「耗能機制」，在哺乳類動物的棕色脂肪細胞中，CPEB2蛋白會與UCP1蛋白質的mRNA基因相互作用，促進身體耗能，在哺乳類動物體內的棕色脂肪組織，負責消耗能量，以維持體溫，其活性越高，身體代謝率便越好、體脂肪也就越低。而在這些棕色脂肪細胞中，蛋白質UCP1扮演著關鍵角色，燃燒身體化學能產生熱能。

過去研究已證實蛋白質UCP1和棕色脂肪可幫助控制體重。為進一步探討蛋白質UCP1的生產過程，黃怡萱團隊從蛋白質UCP1的mRNA基因開始探索，發現UCP1的mRNA在小鼠體內有長、短兩種形式，絕大多數是短的，僅有約10%為長的，但為數不多的長形mRNA才是製造UCP1蛋白的關鍵。

黃怡萱表示，人體與小鼠不同，恰好只有長的mRNA基因，調控機制對人類的能量代謝更為重要，研究團隊也透過實驗觀察飲食與環境溫度對小鼠產生UCP1蛋白質的影響，並發現這兩種刺激也是促進CPEB2-UCP1此一耗能機制的因素。

因此，過度節食恐因無法刺激耗能機制，導致減重效果不彰，黃怡萱特別提醒，減重時，吃少並無幫助，只會導致代謝率變差，一定要維持基礎代謝率，才有助於瘦身減重。黃怡萱指出，透過對此耗能機制的瞭解，未來便將有機會進一步調控，以有效促進代謝效率、提升減重成效。

這項研究成果已在9月3日刊登於歐洲分子生物學組織出版的《The EMBO Journal》期刊。第一及第二作者為陳鏏仹博士後研究員及許振銘研究助理。論文經費由中研院與國衛院支持，以及由科技部支持核心設備的台灣小鼠診所協助研究。

(旺報 )