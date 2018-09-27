民進黨成立國會助選團 柯建銘：需要助選隨招隨到

2018年09月27日 11:30 中時 鄭舲

距離年底選戰剩下58天，民進黨立法院黨團今宣布正式成立「改革挺台灣 國會助選團」。黨團總召柯建銘表示，成立助選團，只要哪個地方有需要政策說明就去說明，哪個地方有需要去助選的，民進黨團隨招隨到，黨團成員並要負責所有政策辯論和闢謠，這就是成立的目的。

柯建銘指出，整個台灣社會現在進入最黑暗的時刻，充滿扭曲鬥爭，讓人非常憂心，民進黨在這次重返執政的時候，有歷史責任，國會過半，必須從事很多改革，改革難免會有衝擊，社會有不滿，但是堅持改革是不變的責任。

柯建銘說，黨團成員是最有戰鬥力的團體，這屆以來，在立法院通過517個議案，357個法案，這些法案不管在經濟、財政、社會福利所有面向的改革，全部完成，這是充滿困難的過程，但是黨團戰鬥力完全沒消減。

柯建銘表示，但從事改革的時候，看到社會價值被扭曲，充斥不實謠言，這是對台灣社會的憂心，所以在此時此刻，民進黨團在此宣告成立「改革挺台灣 國會助選團」，會以非常負責任的態度，嚴肅的心情來面對各項挑戰。

柯建銘指出，黨團成員每個都是身經百戰，從地方過來，最貼近了解民意，成立助選團，只要哪個地方有需要政策說明就去說明，哪個地方有需要去助選的，民進黨團隨招隨到，這就是成立的目的。

柯建銘並說，立法院戰場也非常重要，相信明天以後，立法院又要展開朝野攻防的序幕，黨團成員要負責所有政策辯論和闢謠，這也是成立國會助選團的目的，相信對台灣未來深化改革，這是一個非常重要的里程碑，在年底選戰希望台灣民主價值不要崩盤，黨團會扮演中流砥柱，希望台灣改革能實際深化。

黨團幹事長李俊俋則說，成立國會助選團有三個意義，第一，民進黨一直堅持改革，若有政策論述不夠的地方，立法院黨團會撐起來，在政策說明上有更清楚的論述。第二，現在的確充斥各種不同假消息，包括候選人造假影片，不負責任、胡說八道的政見，黨團也會負起責任做說明。

李俊俋說，第三，黨團在各個選區其實非常了解，因此要擔負輔選任務，助選團成立後，會到各縣市去參與實際助選。像柯建銘不只在新竹縣市，可能還有其他縣市也需要他幫忙，黨團成員都是如此，全員動起來，發揮最大戰力，把台灣堅持改革的理念與民主堅持下去，這是助選團的工作。

(中時 )