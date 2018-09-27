精準診斷治療坐骨神經痛 中研院研究登國際期刊

中研院生醫所研究員陳志成團隊透過研究發現「神經細胞骨架蛋白質」（Advillin），可用於準確診斷並治療坐骨神經痛、糖尿病疼痛等由神經損傷引起的「神經病變痛」。（鄧博仁攝）

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中研院生醫所研究員陳志成團隊透過研究發現「神經細胞骨架蛋白質」（Advillin），可用於準確診斷並治療坐骨神經痛、糖尿病疼痛等由神經損傷引起的「神經病變痛」。（鄧博仁攝）
中研院生醫所研究員陳志成（左）、中央研究院生醫所副研究員黃怡萱（右）在記者會後合影。（鄧博仁攝）

中央研究院生物醫學科學研究所研究員陳志成研究發現，治療慢性疼痛占醫療支出第一位，其中又以頭痛、背痛及神經性疼痛最為嚴重，陳志成團隊透過研究發現「神經細胞骨架蛋白質」（Advillin），可用於準確診斷並治療坐骨神經痛、糖尿病疼痛等由神經損傷引起的「神經病變痛」，這項研究成果已於年8月15日刊登於《PNAS美國國家科學院刊》，並獲選為當期重點論文。

人體感覺神經細胞分為痛覺神經及非痛覺神經。科學家早已於1995年發現Advillin主要存在於感覺神經元中，但其功能卻是未解之謎。

陳志成團隊本次研究證實Advillin的功能，即為負責帶領痛覺神經軸突向四周探索、再生。少了它，神經軸突纖維的生長速度、活動性及分支數量皆會明顯下降。

研究團隊也透過小鼠實驗發現，準確掌握痛覺神經再生，便有助於神經病變痛的痊癒。團隊利用缺少Advillin基因的小鼠，以坐骨神經損傷等神經病變痛測試其反應，並觀察其神經的復原情形，結果發現，缺少Advillin的小鼠，持續出現疼痛反應且受損的神經難以痊癒，而正常的小鼠則因有Advillin於患部帶領神經再生復原，症狀才得以痊癒。

此外，在實驗過程中，陳志成研究團隊意外觀察到一種神經細胞的特殊行為，即神經軸突在向四周來回探索的過程中，會留下Advillin的痕跡，此一表現成為團隊研究靈感，透過觀測這些被遺留的Advillin，將可掌握神經細胞再生時的軌跡與範圍。

陳志成表示，這項研究有兩大貢獻，第一是Advillin的特殊表現將有助於神經病變痛的診斷，目前該團隊已就此申請相關專利。更重要的是，本研究也將開啟一種新的治療方向，藉由Advillin的調控，讓神經「正確地」再生，從根本上治療神經損傷，以有效減緩其所造成的神經病變痛。

這項研究論文第一作者莊育嘉博士，原就讀本院與陽明大學合辦的分子醫學國際研究生學程，於今年8月獲得博士學位，現任職於中研院生醫所，擔任博士後研究人員。本論文經費由中研院與科技部共同支持。

(旺報 )

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