中市府建設利多助攻 建商看好928房市檔期

忠泰建設在台中市推出「老佛爺」新案，被視為未來科博草悟特區國際級豪宅地標。（盧金足攝）

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台中市捷運綠線將在年底試運轉，市府重大建設陸續完工，也為房市行情帶來利多題材。（盧金足攝）

看好首購、換屋是近年房市主力，加上台中各大建設利多助攻，許多品牌建商今年928檔期推案積極，包括遠雄、國雄、坤悅、久樘開發、精銳、惠宇、鉅虹等品牌建商紛於南屯、潭子、北屯區推新案，此外，北部建商忠泰建設台中力作「

老佛爺」、寶輝建設「City Park」、雙橡園「S1特區」等豪宅新案，為台中房市再添柴火。

今年928檔期焦點，忠泰建設百億大案「老佛爺」大搶鋒頭，基地近2000坪的「老佛爺」，是忠泰建設邀請Chanel香奈兒

、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐，聯手地主領航集團所打造融合法式古典與現代的頂級時尚建案。

「老佛爺」建案坐落於「科博草悟特區」，訴 求環境濃厚人文氣息、藝術涵養，並享有成熟機能的地段環境，獲高端自住客青睞。

此外，寶輝建設、雙橡園開發在主打低密度、低建蔽開發的單元二推案，寶輝建設「City Park」，以寶輝秋紅谷國際團隊所規畫精品住宅；雙橡園「S1特區」強調國際六星級酒店大管家服務，凸顯「豪宅3.0進化版」賣點。

位處台中高鐵烏日站、國道與74快速道路交通門戶，享有捷運綠線G12站，坐擁萬坪公園、好市多、秀泰文心店等完善生活機能的八期就吸引遠雄、國雄競推新案。

遠雄建設正對G12站的「遠雄八期新案」，社區公設以美式曼哈頓風格設計，涵蓋兒童遊戲室、游泳池、KTV、健身房、瑜伽室、宴會廳、閱覽室；國雄建設「文心1號」基地近G11站，買氣暢旺，交通便利的捷運宅備受矚目。

惠宇建設相準坐擁捷運綠線G0站、好市多展店利多的北屯機廠特區，推出「惠宇GO」，吸引很多購屋者目光；與G0站僅隔松竹路，具台鐵、捷運雙站優勢的新案「精銳萌未來」，強調以低密度規畫，在都市步調營造綠意空間。

臨近G0站特區的潭子區，坤悅開發卡位興華一路角地推出的「悅‧勝利」，久樘開發的新案久樘「臻星」，品牌及地段口碑佳，詢問度熱烈，未演先轟動。

(中時 )

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