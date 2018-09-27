吳音寧不按牌理出牌！林濁水稱不僅柯P 這2人也被搞昏了

2018年09月27日 11:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

北市府日前修正「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，要求台北農產運銷公司總經理未來需到議會備詢，否則將挨罰。對此農委會副主委陳吉仲和民進黨台北市長參選人姚文智2人昨天都針對此事作出回應。前民進黨立委林濁水看完兩人發言後直言，吳音寧不照牌理出來，「被搞昏的看來不只柯文哲，姚文智也昏了，陳吉仲也昏了」。

陳吉仲昨天表示，這次是北市府主動提出修法，農委會尊重地方政府權責，要不要到議會備詢應該問吳音寧，但農委會態度很清楚，希望吳音寧除了扮演好總經理的專業角色，也應扮演好溝通的角色，陳說，這是很好的機會到議會說明所有北農的經營管理，「為什麼不去呢？」他也說，不希望北農一個很簡單的果菜批發市場的管理，變成複雜的政治議題，這對農業部門發展不好。

然而，民進黨台北市長參選人姚文智昨也被問及此事，他說如果這麼大家喜歡讓吳音寧上備詢台，他來邀請吳音寧加入小內閣，未來讓大家問個飽。姚說要擔任什麼樣的職位可以再談，但吳音寧就是要備詢。

對此，林濁水發文指出，陳吉仲這番話不就是在說，若吳音寧備詢就是簡單討論管理問題，而吳不去反而是複雜政治問題嗎？「那不是說搞政治的是吳而不是柯了？」此外，對於姚文智的回應，林濁水說姚不也是在消遣吳不肯備詢？但林濁水諷刺表示，若是要消遣吳，徹底讓她在備詢台成提款機，也得先讓自己從10%脫困再說。

林濁水最後表示，吳音寧不按牌理出牌，被搞昏的看來不只柯文哲，姚文智也昏了，陳吉仲也昏了。

(中時電子報)