才39歲就排尿困難 醫師：全因這個壞習慣

書田診所泌尿科主任杜元博醫師示範骨盆復位運動。 林周義／攝影

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林周義

39歲的王小姐，因工作久坐憋尿，不僅排尿困難，餘尿也高達300cc。醫師表示，許多上班族久坐、憋尿，令提肛肌處於緊繃狀態，長期下來，將導致膀胱出口阻塞。患者會出現尿不出、急尿、頻尿、尿失禁等狀況。

「一天排尿超過7次就是頻尿」，書田診所泌尿科主任杜元博醫師表示，許多人久坐憋尿，但在年輕時症狀較不明顯，有些人甚至出現輸尿管尿液逆流，引發腎盞擴張卻不知情。隨著年紀增長， 協調功能出差錯，才發現膀胱出口阻塞。而婦女的排尿問題，多是這個原因所致。長期排尿困難，易引起泌尿道感染，甚至造成膀胱、腎臟功能受損及尿毒症。

杜元博表示，過去文獻指出，膀胱出口阻塞的出現機率介於2.7％至25％。常見的誘發因素包括了盆底肌肉放鬆不能、尿道外括約肌痙攣、膀胱頸功能失調等，可透過服藥、手術、凱格爾運動或磁波椅復健方式治療。若患者不想服藥，可透過凱格爾運動改善症狀，3個月就會出現成效，但未經醫師指示下進行，可能會因姿勢不對造成反效果。

因此杜元博建議，患者應先讓骨盆復位，再進行凱格爾運動，謹記「撐、搖、壓」口訣。首先將手上撐、左右撐6至10次，接著將腳微張，雙手舉起上下擺動，再把手相握，進行腰、手左右擺動。最後坐下，把腿翹起，再用手壓兩邊大腿。

許多人因急尿、頻尿、尿失禁前往就診，醫師卻開立放鬆藥物，反致殘尿量增加。杜元博呼籲，應與醫師充分討論治療方式，避免併發症的產生。目前已有非侵入性、非接觸性的磁波椅復健治療，可助患者被動進行凱格爾運動，治療後3周即可恢復膀胱彈性，但此項治療方式仍須自費，且不適用於嚴重骨盆腔感染者。

(中時 )

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