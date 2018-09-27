2陸女先後來台賣淫同被逮 姊幫妹繳罰款

2018年09月27日 12:38 中時 王揚傑

于姓女子因繳不出罰款，一度著急到流淚，所幸黎女伸出援手，幫她繳了罰款。（王揚傑翻攝）

警方查扣保險套、賣淫所得等證物。（王揚傑翻攝）

新北市海山警分局日前查獲大陸籍36歲黎姓女子及26歲于姓女子來台從事性交易，依社會秩序維護法向2女各裁罰3000元罰金，于女因是第一天上班還沒領到薪水，繳不出罰款，聽到警方要改以拘留5天折抵罰金，于女當場急到流淚，同被查獲黎女因早于女一天上工，已領到前一日薪資，當下伸出援手替學妹繳付罰金，于女才止住眼淚，頻向學姊道謝。

警方調查，黎女、于女先後於本月18、19日以觀光名義來台，接受應召站安排，在板橋區賓館從事性交易，每50分鐘向男客收費3200元至3600元不等，女子可分得2000元。

警方20日晚間執行網路巡邏時，發現應召站廣告，員警遂喬裝男客與應召站接洽，取得黎女、于女旅館房號，經埋伏查獲正欲從事性交易的黎女與男客，另在其他樓層逮捕等待接客的于女，現場查扣保險套及賣淫所得1萬3000元。

2女坦承從事性交易，黎女上班2天，已接到7名男客，于女則是第一天上工，只接了2名男客，且當天尚未與應召站拆帳，即遭警方查獲。

偵訊後，2女依社會秩序維護法裁罰，隨後已移送移民署專勤隊等待遣返。

(中時 )