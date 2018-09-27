環時：美國編排「中國間諜劇」產生新受害者

2018年09月27日 12:06 中時 李文輝

美國司法部當地時間25日發布聲明稱，一名居住在芝加哥的大陸公民被控在美國非法充當中華人民共和國「代理人」、「幫助大陸政府在美國科技界招募華人做間諜」被捕。中共黨媒《環球時報》27日報導，有媒體提醒，之前在美國炒得很熱的幾件「中國間諜大案」都以敗訴告終。「在未掌握充分證據下就公布所謂中國間諜案並供媒體炒作，是很不負責任的舉動」。復旦大學美國研究中心副主任信強說，這不僅是對當事人的傷害、對在美華人群體的傷害，也是對陸美關係的傷害。

《環時》引述《紐約時報》報導，住在芝加哥的27歲大陸公民紀超群(譯音)因涉嫌從事間諜活動、為大陸政府招攬8名曾為美國國防承包商工作的美籍華裔科學家及工程師而被捕。

《環時》報導，在美國，所謂「中國間諜」的新聞到最後常常成為鬧劇。《華盛頓自由燈塔報》26日在報導紀超群案時稱，美國政府在應對大陸間諜方面「紀錄很差」。上世紀90年代的李文和案最終以政府敗訴告終；2003年著名的陳文英案也是在訴訟期間因檢察官的失誤，2005年1月遭加州地方法院裁定「撤銷起訴」。

報導稱，跟過去在美發生的「中國間諜」案不同，這次紀超群案媒體的關注和解讀都在貿易戰上。《華盛頓自由燈塔報》稱，川普政府一直指責大陸通過間諜和網路駭客活動大量竊取美國技術。這種技術盜竊導致川普對陸產品徵收巨額關稅。德國之聲26日稱，「正值陸美因貿易戰僵持不下之際，中國公民因涉嫌從事間諜活動被美國逮捕」。新加坡「事實與新聞」節目頻道26日說，「陸美貿易戰越演越烈之際，陸美的諜戰也風起雲湧」。

美國《僑報》報導，在數樁間諜案疑雲下，休士頓當地華裔社區、特別是菁英知識分子階層的焦慮已擴散成全美話題。不少美籍華人擔心，華人會被視為對美國國家安全的威脅，華人組織會受到更加嚴格審查。

復旦大學美國研究中心副主任信強說，現在暫時沒有證據證明，這個案子跟貿易戰有關，但跟貿易戰相聯繫是很自然的聯想。可以肯定的是，貿易戰惡化了美陸之間的政治氛圍，美國國內對於大陸的敵意和防範心理明顯升高，以致陸美任何一點風吹草動，都會被惡意炒作，甚至出現「獵巫」勢頭。

(中時 )