不滿加拿大的「態度」 川普拒與杜魯道會面

美國總統川普（圖左）因北美自貿協定談判的「心結」，拒絕與加拿大總理杜魯道（圖右）於聯合國大會期間會面。（圖/美聯社）

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中時電子報

據加拿大廣播新聞（CBC）報導，同在紐約參與聯合國大會（UN General Assembly）、卻因為北美自由貿易協定（NAFTA）鬧不愉快的加拿大和美國，恐不會進行領袖會面。美國總統川普（Donald Trump）公開向媒體表示，他對於加拿大的談判態度不滿，以及其要求的關稅額度過高，他將拒絕與加國總理杜魯道（Justin Trudeau）在聯大會議期間進行會面。

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Trump rejected 1-on-1 meeting with Trudeau, unhappy with NAFTA negotiations

川普指出，「我們對於加拿大在談判期間，各種態度和作為很不高興，加上代表團要求的條件和關稅過高，美國已告訴他們不可能實現。既然加拿大似乎也不打算讓步，那我方也已開始研究、未來對加國進口車輛徵稅的方案。」事實上，與南方墨西哥達成初步共識的川普，似乎有意將多年盟友、和北美自貿協定的當然成員踢到一邊，將關稅作為一種「談判或交易籌碼」。

美國總統川普、似乎對於加拿大在自貿協定中強勢態度不滿。（圖/美聯社）

打從川普前年上台後，種種的關稅保護政策、強制重談協議和「美國第一」（American First）的手段，像是接連對中國大陸祭出高額、多品項的關稅「懲罰」；或對歐盟的車輛等產品調高稅率；又或者強迫鄰近的墨西哥和加拿大，重新談判行使多年的《北美自由貿易協定》（NAFTA）條款，一波又一波的巨浪讓各國無不人人自危。美加先前已為波音（Boeing）和龐巴迪（Bombardier）兩家航太大廠產品槓上，若此番再生波瀾變化，恐再次造成企業恐慌。

繼先前龐巴迪事件後，加拿大與美國的「矛盾」似乎愈來愈深。（圖/美聯社）

不過，當加拿大媒體詢問該國總理府時，官方卻僅淡淡地回覆表示，「從來都沒有雙邊會議的需求提出。」對於美加兩國代表團和領袖互動，則是三緘其口避談。

(中時電子報)

文章來源：Trump says he rejected meeting with Justin Trudeau

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